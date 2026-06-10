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36-летняя звезда «Мажора» вышла в свет с 17-летним сыном

Актриса Анна Цуканова-Котт появилась на публике с 17-летним сыном
Анна Цуканова-Котт с сыном
Анна Цуканова-Котт с сыном

Актриса Анна Цуканова-Котт вышла в свет с сыном. Актриса посетила с 17-летним Михаилом премьеру фильма «Холоп 3». Она поделилась кадрами с красной дорожки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка родила первенца в 19 лет от кинорежиссера Александра Котта. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Звезда отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам знаменитости, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.

Анна Цуканова-Котт с сыном
Анна Цуканова-Котт с сыномИсточник: Legion-Media.ru

Актриса рассказывала, что ее сын ушел из школы после 9 класса. Михаил Котт пошел учиться в колледж, где сдал экстерном экзамены за 10−11 классы. Звезда подчеркивала, что поддержала взвешенное решение первенца.

Сын знаменитости уже определился с профессией и зарабатывает на этом деньги. Подросток создает музыку и аранжировки, а затем продает биты исполнителям. Актриса говорила, что гордится Михаилом и во всем его поддерживает.

Ранее Анна Цуканова-Котт показала редкое фото с отцом в Нью-Йорке.