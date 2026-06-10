Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер Картозия взыскал с Сарика Андреасяна 100 тыс. рублей через суд

Известный продюсер выиграл суд против режиссера
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николай Картозия
Николай КартозияИсточник: Legion-Media.ru

Известный продюсер Николай Картозия сообщил в своем Telegram-канале, что выиграл суд против режиссера Сарика Андреасяна.

«Только что мы с вами выиграли суд у Сарика Андреасяна. Он признан виновным в распространении лжи в мой адрес. Мы взыскали с него 100 000 рублей», – написал продюсер. 

Картозия отметил, что вырученные средства передаст студентам, изучающим творчество Тарковского. «Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского. Наконец Сарик сделает вклад в развитие российского кино», – заключил шоумен.

Ранее Сарик Андреасян выиграл 1 рубль по делу против продюсера Картозии.