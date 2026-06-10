Продюсер Картозия взыскал с Сарика Андреасяна 100 тыс. рублей через суд

Известный продюсер Николай Картозия сообщил в своем Telegram-канале, что выиграл суд против режиссера Сарика Андреасяна.
«Только что мы с вами выиграли суд у Сарика Андреасяна. Он признан виновным в распространении лжи в мой адрес. Мы взыскали с него 100 000 рублей», – написал продюсер.
Картозия отметил, что вырученные средства передаст студентам, изучающим творчество Тарковского. «Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского. Наконец Сарик сделает вклад в развитие российского кино», – заключил шоумен.
Ранее Сарик Андреасян выиграл 1 рубль по делу против продюсера Картозии.