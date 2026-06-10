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Ева Лонгория воссоединилась с экс-мужем через 16 лет после скандального развода

51-летняя актриса поделилась счастливым фото с бывшим мужем, который изменил ей с подругой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media

Актриса Ева Лонгория удивила поклонников совместным фото со своим бывшим мужем — баскетболистом Тони Паркером. В 2010 году их развод получил широкую огласку — спортсмен изменил звезде с ее же подругой. Но недавно актриса позвала экс-супруга на свое кулинарное шоу и поделилась кадрами. 

На снимках бывшие супруги выглядят абсолютно счастливыми. Они широко улыбаются в объектив, позируя вместе с другими гостями студии.

«Смотрите, кто пришел в гости... Тот самый единственный Тони Паркер!», — подписала снимок Ева.

Ева Лонгория и Тони Паркер / фото: соцсети
Ева Лонгория и Тони Паркер / фото: соцсети

Пользователи пришли в замешательство, увидев актрису и спортсмена в одной компании: «Не могу поверить, что эта фотография настоящая. Время — поистине могущественная вещь, друзья. Оно исцеляет любые раны», «Ева Лонгория и Тони Паркер — сюрприз, которого мы не ожидали!», «Я подумал, что это ИИ, но бывшие супруги, похоже, в очень хороших отношениях». 

Актриса и баскетболист объявили о помолвке в 2006-ом и вскоре сыграли пышную свадьбу. Однако брак продлился всего три года. Инициатором развода стала Ева — причиной она назвала «непримиримые разногласия». Позже стало известно, что Паркер ей изменил. Актриса нашла в его телефоне переписку с женщиной, которую считала своей подругой. Лонгория признавалась, что пережить предательство было очень тяжело. 

Ранее 51-летняя актриса поделилась фото в красном облегающем боди и шортах. 