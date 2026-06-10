Ева Лонгория воссоединилась с экс-мужем через 16 лет после скандального развода

Актриса и баскетболист объявили о помолвке в 2006-ом и вскоре сыграли пышную свадьбу. Однако брак продлился всего три года. Инициатором развода стала Ева — причиной она назвала «непримиримые разногласия». Позже стало известно, что Паркер ей изменил. Актриса нашла в его телефоне переписку с женщиной, которую считала своей подругой. Лонгория признавалась, что пережить предательство было очень тяжело.