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44-летняя Сиенна Миллер выходит замуж за актера, который младше нее на 15 лет

На пальце звезды заметили помолвочное кольцо с большим бриллиантом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сиенна Миллер
Сиенна МиллерИсточник: Legion-Media

44-летняя британская актриса Сиенна Миллер и ее 29-летний возлюбленный Оли Грин, похоже, готовы сделать следующий шаг в отношениях. Папарацци засняли звезду после вечеринки в Барселоне — на ее безымянном пальце было трудно не заметить кольцо с большим бриллиантом.

«Она не могла перестать улыбаться», — отметил очевидец.

Сиенна Миллер / фото: соцсети
Сиенна Миллер / фото: соцсети

В окружении актрисы сообщили, что ее избранник уже давно говорил о желании сделать предложение, хотя разница в возрасте между ними составляет 15 лет.

«Оли и Сиенна безумно влюблены друг в друга, у них прекрасная семья», — поделился инсайдер.

Сиенна Миллер и Оли Грин
Сиенна Миллер и Оли ГринИсточник: Legion-Media

У Миллер подрастает 13-летняя дочь Марлоу от бывшего жениха актрисы, актера Тома Стерриджа. Миллер расторгла помолвку с ним, когда дочери исполнилось три года. В декабре 2023 года Сиенна родила дочь от Грина.

В мае 2026-го стало известно, что у пары появился второй ребенок. Пол и имя малыша родители держат в секрете.