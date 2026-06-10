44-летняя Сиенна Миллер выходит замуж за актера, который младше нее на 15 лет

44-летняя британская актриса Сиенна Миллер и ее 29-летний возлюбленный Оли Грин, похоже, готовы сделать следующий шаг в отношениях. Папарацци засняли звезду после вечеринки в Барселоне — на ее безымянном пальце было трудно не заметить кольцо с большим бриллиантом.
«Она не могла перестать улыбаться», — отметил очевидец.
В окружении актрисы сообщили, что ее избранник уже давно говорил о желании сделать предложение, хотя разница в возрасте между ними составляет 15 лет.
«Оли и Сиенна безумно влюблены друг в друга, у них прекрасная семья», — поделился инсайдер.
У Миллер подрастает 13-летняя дочь Марлоу от бывшего жениха актрисы, актера Тома Стерриджа. Миллер расторгла помолвку с ним, когда дочери исполнилось три года. В декабре 2023 года Сиенна родила дочь от Грина.
В мае 2026-го стало известно, что у пары появился второй ребенок. Пол и имя малыша родители держат в секрете.