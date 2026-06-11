Финал второго сезона сериала «Далекий город» оказался по-настоящему трагическим и изменил судьбы сразу нескольких ключевых персонажей. Боран попытался убить Джихана, однако под пулю попал Шахин, который закрыл двоюродного брата собой. Позже Садакат застрелила Борана, чтобы предотвратить новую трагедию. Зеррин расправилась с Демиром, столкнув его автомобиль в пропасть, а Джихан окончательно свел счеты с Фейязом. На фоне этих драматических событий Мерьем получила тяжелое ранение и оказалась в больнице, а Алия приняла решение покинуть Турцию и уехать вместе с сыном Денизом в Канаду, выбрав для ребенка спокойную и свободную жизнь.