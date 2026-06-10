В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ-2026 в категории «Сериалы». Звездными гостями вечера стали Юлия Высоцкая, Федор Бондарчук, Павел Табаков, Людмила Артемьева, Артем Михалков, Алексей Нилов и многие другие.
Лучшие сериалы
Триумфатором вечера стал комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске»: проект получил награды в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший режиссер сериала» (Петр Тодоровский) и «Лучший сценарист сериала» (Иван Баранов, Петр Тодоровский).
Масштабный проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» был удостоен двух наград: в категориях «Лучший исторический сериал» и «Лучшие продюсеры сериала» (Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов).
Лучшим мини-сериалом стал основанный на реальных событиях «Дорогой Вилли», лучшим драматическим сериалом — «Любовь Советского союза», лучшим мелодраматическим — «Склифосовский», а лучшим детективом — «Первый отдел».
Лучшие актеры
Историческая драма «Атом» была отмечена за актерские работы: Алексей Гуськов и Ольга Сутулова получили призы за роли второго плана.
Приз в номинации «Лучший актер сериала» посмертно был присужден Игорю Золотовицкому за роль цыганского барона в сериале «Улица Шекспира». Победу в аналогичной женской категории одержала Мария Аронова – за образ строгой учительницы из комедийного сериала «Олдскул».
Российская национальная премия ТЭФИ учреждена фондом «Академия российского телевидения» и вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств с 1994 года. Ранее в Москве вручили ТЭФИ в категории развлекательного вещания.