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В Москве вручили премию ТЭФИ лучшим сериалам и актерам

Какие сериалы, актеры и актрисы получили награды «Академии российского телевидения» в 2026 году — читайте в материале Кино Mail

В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ-2026 в категории «Сериалы». Звездными гостями вечера стали Юлия Высоцкая, Федор Бондарчук, Павел Табаков, Людмила Артемьева, Артем Михалков, Алексей Нилов и многие другие.

Лучшие сериалы

Антон Васильев в сериале «Подслушано в Рыбинске»
Антон Васильев в сериале «Подслушано в Рыбинске»Источник: Кадр из сериала «Подслушано в Рыбинске»

Триумфатором вечера стал комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске»: проект получил награды в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший режиссер сериала» (Петр Тодоровский) и «Лучший сценарист сериала» (Иван Баранов, Петр Тодоровский).

Масштабный проект Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» был удостоен двух наград: в категориях «Лучший исторический сериал» и «Лучшие продюсеры сериала» (Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов).

Кадр из сериала «Первый отдел»
Кадр из сериала «Первый отдел»

Лучшим мини-сериалом стал основанный на реальных событиях «Дорогой Вилли», лучшим драматическим сериалом — «Любовь Советского союза», лучшим мелодраматическим — «Склифосовский», а лучшим детективом — «Первый отдел».

Лучшие актеры

Историческая драма «Атом» была отмечена за актерские работы: Алексей Гуськов и Ольга Сутулова получили призы за роли второго плана.

Алексей Гуськов, Юрий Чурсин и Илья Малаков в сериале «Атом»
Алексей Гуськов, Юрий Чурсин и Илья Малаков в сериале «Атом»

Приз в номинации «Лучший актер сериала» посмертно был присужден Игорю Золотовицкому за роль цыганского барона в сериале «Улица Шекспира». Победу в аналогичной женской категории одержала Мария Аронова – за образ строгой учительницы из комедийного сериала «Олдскул».

Кадр из сериала «Олдскул» (2 сезон)
Кадр из сериала «Олдскул» (2 сезон)

Российская национальная премия ТЭФИ учреждена фондом «Академия российского телевидения» и вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств с 1994 года. Ранее в Москве вручили ТЭФИ в категории развлекательного вещания.