Приз в номинации «Лучший актер сериала» посмертно был присужден Игорю Золотовицкому за роль цыганского барона в сериале «Улица Шекспира». Победу в аналогичной женской категории одержала Мария Аронова – за образ строгой учительницы из комедийного сериала «Олдскул».