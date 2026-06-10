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Милош Бикович объяснил, почему не видит проблемы в ремейках

Актер также рассказал о том, что считает главной ценностью в искусстве
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Милош Бикович, фото: пресс-служба
Милош Бикович, фото: пресс-служба

Милош Бикович в интервью ТАСС заявил, что не видит проблемы в обилии ремейков и сиквелов в современном российском кинематографе. По его мнению, искусство всегда так или иначе возвращается к знакомым сюжетам.

Бикович подчеркнул, что лично его эта тенденция не беспокоит. «Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми, — пояснил артист. — Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино».

Актер также напомнил, что человечество повторяется в творчестве уже не одно тысячелетие. Он отметил, что в мировом искусстве — будь то живопись, литература, театр или кино — существует всего около 200–250 ключевых тем и мотивов. «Поэтому мы повторяемся», — резюмировал Бикович.

При этом главным мерилом качества для него служит вовсе не новизна. «Главная ценность — это смелость быть искренним, — заявил он. — Глубина и количество любви, которое вы вкладываете в то, что делаете».

Ранее Милош Бикович признался, что не жалеет о получении российского гражданства.