Актер также напомнил, что человечество повторяется в творчестве уже не одно тысячелетие. Он отметил, что в мировом искусстве — будь то живопись, литература, театр или кино — существует всего около 200–250 ключевых тем и мотивов. «Поэтому мы повторяемся», — резюмировал Бикович.