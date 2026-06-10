Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2026» в номинации «Лучшая актриса сериала». Награду ей присудили за роль учительницы советской закалки в комедийном сериале «Олдскул».
Интересно, что в этой номинации актриса была представлена дважды – в том числе за роль подполковника полиции и главы большого семейства Натальи Пыжовой в сериале «Праздники». Однако победу ей принес именно «Олдскул».
Другими претендентками на награду стали Юлия Высоцкая («Хроники русской революции»), Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»).
Аронова не смогла получить статуэтку лично, так как отсутствовала на мероприятии. Вместо нее награду приняли сценарист Сергей Лебедев и продюсер Сергей Маевский.
Торжественная церемония вручения премии проходила 8 и 9 июня в Москве на площадке Технопарка НТВ.
Национальная телевизионная премия «ТЭФИ» — это ежегодная российская профессиональная награда, которая вручается с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.