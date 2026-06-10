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Мария Аронова стала лучшей актрисой на «ТЭФИ 2026»

Артистка была представлена в одной номинации дважды
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Олдскул»
Кадр из сериала «Олдскул»Источник: Российская газета

Народная артистка России Мария Аронова стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2026» в номинации «Лучшая актриса сериала». Награду ей присудили за роль учительницы советской закалки в комедийном сериале «Олдскул».

Интересно, что в этой номинации актриса была представлена дважды – в том числе за роль подполковника полиции и главы большого семейства Натальи Пыжовой в сериале «Праздники». Однако победу ей принес именно «Олдскул».

Другими претендентками на награду стали Юлия Высоцкая («Хроники русской революции»), Агата Муцениеце («Химкинские ведьмы») и Вильма Кутавичюте («Дорогой Вилли»).

Аронова не смогла получить статуэтку лично, так как отсутствовала на мероприятии. Вместо нее награду приняли сценарист Сергей Лебедев и продюсер Сергей Маевский.

Торжественная церемония вручения премии проходила 8 и 9 июня в Москве на площадке Технопарка НТВ.

Национальная телевизионная премия «ТЭФИ» — это ежегодная российская профессиональная награда, которая вручается с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. 

ТВ Mail — информационный партнер премии в 2026 году.