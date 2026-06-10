Звезда «Дьявол носит Prada» в корсетном платье с глубоким декольте вышла в свет

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Эмили Блант, появилась на премьере нового фильма Стивена Спилберга «День разоблачения». Об этом сообщает Page Six.
43-летняя знаменитость предпочла для выхода корсетное платье с глубоким декольте и атласной юбкой.
Образ дополнили браслеты и серьги. Волосы актрисе уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж. На премьере она появилась вместе с мужем Джоном Красински.
Гостями вечера также стали Стивен Спилберг, Стинг, Патти Смит, Анна Винтур и другие.
Ранее Эмили Блант заговорила по-русски в фильме Спилберга.