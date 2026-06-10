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Звезда «Дьявол носит Prada» в корсетном платье с глубоким декольте вышла в свет

Актриса Эмили Блант в корсетном платье вышла на публику
Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Эмили Блант, появилась на премьере нового фильма Стивена Спилберга «День разоблачения». Об этом сообщает Page Six.

43-летняя знаменитость предпочла для выхода корсетное платье с глубоким декольте и атласной юбкой.

Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Образ дополнили браслеты и серьги. Волосы актрисе уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж. На премьере она появилась вместе с мужем Джоном Красински.

Гостями вечера также стали Стивен Спилберг, Стинг, Патти Смит, Анна Винтур и другие.

Ранее Эмили Блант заговорила по-русски в фильме Спилберга.