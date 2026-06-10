Кроме того, звезда «Холопа» объяснил, что его связь с Россией строится не на профессиональных успехах. «Меня привязывает к России не карьера, — подчеркнул он. — Я приехал в Россию первый раз не сниматься. Я приехал ездить по монастырям». По словам артиста, его отношения с этой страной имеют совершенно иную природу — духовную.