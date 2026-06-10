Сербский и российский актер Милош Бикович признался, что получение гражданства РФ осложнило его международную карьеру. Но артист ни разу не пожалел о своем выборе. Подробностями он поделился в разговоре с ТАСС.
Бикович прямо заявил, что российский паспорт стал препятствием для работы на глобальном уровне. «Помешало», — коротко констатировал он. При этом актер добавил: даже если бы судьба дала ему шанс все переиграть, он снова поступил бы точно так же.
Кроме того, звезда «Холопа» объяснил, что его связь с Россией строится не на профессиональных успехах. «Меня привязывает к России не карьера, — подчеркнул он. — Я приехал в Россию первый раз не сниматься. Я приехал ездить по монастырям». По словам артиста, его отношения с этой страной имеют совершенно иную природу — духовную.
Бикович отметил, что любовь и признание коллег, публики и народа стали для него настоящим даром. «Я не могу это предать», — заявил он. Актер добавил: если ему удалось получить все это — хорошее, светлое и приятное — и стать частью семьи, то за эту семью стоит и побороться.
Также в интервью Бикович задался риторическим вопросом: что тогда значит его любовь к России, если он не готов за нее немного пострадать? «И имеют ли принципы ценность, если вы не готовы за них расплатиться?» — философски заметил артист.
Ранее Милош Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд.