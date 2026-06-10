Звезда «Холопа» призналась в любви Прилучному

Актриса известна по роли Аглаи Дмитриевны в фильме «Холоп». В ее фильмографии более 80 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Привет, Киндер!», «Универ», «Третье сентября», «Елки 10», «Деффчонки», «Последний министр», «Бой с тенью 3D: Последний раунд».