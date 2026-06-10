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Звезда «Холопа» призналась в любви Прилучному

Актриса Ольга Дибцева заявила, что обожает Павла Прилучного
Ольга Дибцева
Ольга ДибцеваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Ольга Дибцева призналась, что обожает своего коллегу Павла Прилучного. Ее слова передает News.ru.

Знаменитость заявила, что Прилучный «очень секси».

«Мы больше 15 лет коллеги и любим друг друга», — поделилась артистка.

Актриса известна по роли Аглаи Дмитриевны в фильме «Холоп». В ее фильмографии более 80 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Привет, Киндер!», «Универ», «Третье сентября», «Елки 10», «Деффчонки», «Последний министр», «Бой с тенью 3D: Последний раунд».

Прилучный и Дибцева вместе снялись в фильме «Холоп 3». Картина выйдет 11 июня в широкий прокат.

Ранее режиссер Клим Шипенко допустил создание «Холопа 4».