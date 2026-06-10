Звезда «Холопа» призналась в любви Прилучному

Актриса Ольга Дибцева призналась, что обожает своего коллегу Павла Прилучного. Ее слова передает News.ru.
Знаменитость заявила, что Прилучный «очень секси».
«Мы больше 15 лет коллеги и любим друг друга», — поделилась артистка.
Актриса известна по роли Аглаи Дмитриевны в фильме «Холоп». В ее фильмографии более 80 проектов. Она снималась в таких картинах, как «Привет, Киндер!», «Универ», «Третье сентября», «Елки 10», «Деффчонки», «Последний министр», «Бой с тенью 3D: Последний раунд».
Прилучный и Дибцева вместе снялись в фильме «Холоп 3». Картина выйдет 11 июня в широкий прокат.
Ранее режиссер Клим Шипенко допустил создание «Холопа 4».