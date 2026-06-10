Бикович считает, что об отношениях России и Сербии нужно снимать кино

Он рассказал, что однажды обнаружил на чердаке у своего дедушки фотографию времен освобождения Югославии, на которой его родственник запечатлен вместе с советским солдатом. «Это история, которую я нашел на чердаке у своего дедушки. [Нашел] фотографию, на которой карандашом написано: “Годы освобождения”», — рассказал Бикович.