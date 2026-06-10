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Бикович считает, что об отношениях России и Сербии нужно снимать кино

Актер отметил, что большой потенциал для экранизации имеют события освобождения Белграда
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Общая история России и Сербии содержит множество сюжетов, которые могут стать основой для художественных и документальных фильмов. Такое мнение высказал в интервью ТАСС актер Милош Бикович.

«Очень много можно было снять. Можно снимать про Михаила Милорадовича, про бабушку Ивана Грозного Анну Якшич, про Раевского. Очень много таких моментов в истории», — сказал Бикович.

Актер отметил, что большой потенциал для экранизации имеют события Второй мировой войны и освобождения Белграда. «Можно снимать про освобождение Белграда. Для меня это личная история. Красная армия и югославские партизаны вместе освобождали город», — отметил актер.

Милош Бикович, фото: пресс-служба
Милош Бикович, фото: пресс-служба

Он рассказал, что однажды обнаружил на чердаке у своего дедушки фотографию времен освобождения Югославии, на которой его родственник запечатлен вместе с советским солдатом. «Это история, которую я нашел на чердаке у своего дедушки. [Нашел] фотографию, на которой карандашом написано: “Годы освобождения”», — рассказал Бикович.

По мнению Биковича, история отношений России и Сербии богата примерами взаимной поддержки и культурного влияния. «Очень много таких моментов в истории, когда этот огонь переливался из чаши в чашу: Сербия — Россия, Россия — Сербия. Очень много таких интересных и для меня вдохновляющих историй», — подчеркнул Бикович.