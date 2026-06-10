Россияне стали чаще слушать Майкла Джексона из-за выхода фильма о нем

Лента «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.