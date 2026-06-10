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Россияне стали чаще слушать Майкла Джексона из-за выхода фильма о нем

В России выросло прослушивание треков Майкла Джексона после премьеры байопика
Майкл Джексон
Майкл ДжексонИсточник: Legion-Media.ru

Премьера байопика «Майкл» вызвала интерес к творчеству певца Майкла Джексона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» со ссылкой на свой анализ.

По данным аналитиков, число прослушиваний треков Джексона выросло на 44% с момента презентации фильма. Также число активных слушателей певца выросло на 28%.

Самым популярным треком артиста среди россиян за период с 10 апреля по 8 июня стала композиция Billie Jean. Помимо нее, в топ-10 вошли: Earth Song, They Don’t Care About Us, Bad, Black Or White, Beat It, Thriller, Dangerous, You Are Not Alone, Smooth Criminal.

Майкл Джексон
Майкл ДжексонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Лента «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом.

Ранее сообщалось, что сборы фильма «Майкл» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей.