Накануне свадьбы Алья (Синем Унсал) узнает правду о том, что Серхат может быть сыном Джихана. Несмотря на то, что результаты ДНК-теста так и не были раскрыты, эта новость заставила женщину усомниться в своем будущем. Алья приняла неожиданное решение и покинула Турцию вместе с сыном. В последних сценах героиня находится на борту самолета. Несмотря на свой выбор, Алья продолжает думать о Джихане и мысленно прощается с ним.