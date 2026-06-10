«Далекий город» — турецкая драма режиссера Ахмета Катыксыза, известного по сериалам «Бесконечная любовь» и «Столкновение».
После внезапной смерти мужа Алья Альбора вместе с пятилетним сыном приезжает из Канады в турецкий Мардин, чтобы похоронить супруга на его родине. Там женщина знакомится с влиятельным кланом Альбора и его главой Джиханом — братом покойного мужа. Вскоре Алья понимает, что родственники считают ее сына частью рода и не намерены отпускать ребенка.
Чтобы вернуть возможность самостоятельно распоряжаться судьбой ребенка, героине приходится противостоять давлению семьи мужа, преодолевать многочисленные препятствия и раскрывать тайны прошлого. На протяжении сериала Алья борется за свое будущее и пытается найти место в мире, который оказался для нее совершенно чужим.
Итоги финальной серии 2-го сезона сериала «Далекий город»
Финал второго сезона турецкого сериала «Далекий город» стал одним из самых драматичных эпизодов проекта. В центре событий оказалась подготовка к долгожданной свадьбе Альи и Джихана. До торжества оставалось всего два дня, а в особняке Альбора уже проходили традиционные предсвадебные обряды.
Однако накануне свадьбы всплыла семейная тайна. Мюжген рассказала Борану, что Серхат может быть сыном Джихана. Узнав об этом, мужчина решил использовать ситуацию против брата и добился того, чтобы Мерьем рассказала тайну Алье. Хотя результаты ДНК-теста так и не были обнародованы, услышанного оказалось достаточно, чтобы посеять в душе невесты сомнения.
В это же время Зеррин решила самостоятельно разобраться с Демиром. Она убедила мужчину, что готова начать с ним новую жизнь, а затем подстроила несчастный случай. В результате Демир погиб.
Интересна сюжетная линия Фейяза. Ему удалось сбежать прямо от здания суда, после чего он устроил перестрелку на площади Альбора. Его целью был Джихан, но Мерьем закрыла мужчину собой и получила ранение. В итоге Джихан сумел остановить противника и застрелил его.
Самые трагические события развернулись во время свадебного торжества. Пока Джихан пытался найти исчезнувшую Алью, Боран решил довести до конца свой план по устранению брата. Однако пуля, предназначавшаяся Джихану, попала в Шахина. Мужчина погиб на глазах у близких.
После смерти Шахина Садакат приняла решение, которое поставило точку в семейном конфликте. Осознав, что именно Боран стал причиной произошедшего, она его застрелила.
Главной интригой финала оставалась судьба Альи. Несмотря на надежды поклонников, героиня действительно улетела вместе с сыном. В последних сценах Джихан с отчаянием наблюдает за взлетающим самолетом, понимая, что любимая оставила его накануне свадьбы. В это же время Алья находится на борту лайнера и мысленно прощается с человеком, которого продолжает любить.
Как сложились судьбы героев
Рассказываем, как сложились судьбы ключевых персонажей во втором сезоне.
Алья
Накануне свадьбы Алья (Синем Унсал) узнает правду о том, что Серхат может быть сыном Джихана. Несмотря на то, что результаты ДНК-теста так и не были раскрыты, эта новость заставила женщину усомниться в своем будущем. Алья приняла неожиданное решение и покинула Турцию вместе с сыном. В последних сценах героиня находится на борту самолета. Несмотря на свой выбор, Алья продолжает думать о Джихане и мысленно прощается с ним.
Джихан
Джихан (Озан Акбаба) готовится к свадьбе и не подозревает, что торжество окажется под угрозой. Пока вокруг разворачиваются трагические события, мужчина пытается найти исчезнувшую Алью и вернуть ее. В финале Джихан узнает, что возлюбленная уехала из страны. Последний раз зрители видят героя наблюдающим за взлетающим самолетом.
Будет ли продолжение сериала «Далекий город»
Да, создатели сериала анонсировали третий сезон. Ожидается, что съемки начнутся летом 2026 года, а новые серии зрители увидят в 2027 году.