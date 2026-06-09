Игорь Золотовицкий посмертно удостоился премии ТЭФИ

Игорь Золотовицкий посмертно стал лауреатом Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026, сообщает корреспондент Кино Mail. Церемония вручения завершилась в Москве 8 июня.
Золотовицкий победил в номинации «Лучший актер сериала» за роль цыганского барона в драме «Улица Шекспира». Ранее за эту же роль его также наградили премией АПКиТ.
«Мы учились вместе в школе-студии МХАТ, он был на курс старше меня. Давайте поднимемся и почтим его память», — обратился к зрителям в зале со сцены Сергей Гармаш, после чего церемония продолжилась минутой молчания в память об ушедшем артисте.
Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.