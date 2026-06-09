Начались съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область с Пореченковым

Как отметил продюсер проекта Максим Королев, идея фильма родилась после общения с участниками специальной военной операции во время показов его предыдущей картины «Позывной “Пассажир”». «Мне высказали много слов благодарности, я понял, что мы делаем общее дело. Этой картиной хочется рассказать о доброте русского солдата, о его сильном духе. Через самые светлые чувства, через внутреннюю силу, как мне кажется, приходит победа. И очень хочется, чтобы это кино увидело как можно больше людей — не только в нашей стране, но и за ее пределами», — привели его слова в пресс-службе.