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Начались съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область с Пореченковым

Режиссером проекта стал Иван И. Твердовский
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кинокомпания «Альянс» при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1» приступила к съемкам полнометражного художественного фильма «Враг», который расскажет историю двух бойцов, происходящую на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году, сообщили ТАСС в компании «Атмосфера кино».

«Начались съемки полнометражного художественного фильма “Враг”. Действие картины разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область», — говорится в сообщении.

По сюжету в «серой зоне» приграничья встречаются два тяжелораненых бойца — единственный выживший участник российской диверсионно-разведывательной группы Степан и украинский оператор беспилотника, по наводке которого был нанесен удар по подразделению, Григорий. Оказавшись один на один с обстоятельствами, герои вынуждены решить, смогут ли они объединить усилия ради спасения или погибнут, оставаясь врагами.

Даня Киселев и Егор Кирячок на съемках фильма «Враг»
Даня Киселев и Егор Кирячок на съемках фильма «Враг»
Олег Васильков на съемках фильма «Враг»
Олег Васильков на съемках фильма «Враг»

Режиссером проекта стал Иван И. Твердовский, сценарий написал Алексей Савенков. Продюсерами картины выступили Максим Королев и Ольга Журавлева. Главные роли в фильме исполняют Егор Кирячок и Даня Киселев. Также в картине снимаются Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев и Сергей Богданов.

Михаил Пореченков на съемках фильма «Враг» / фото: пресс-служба
Михаил Пореченков на съемках фильма «Враг» / фото: пресс-служба

Как отметил продюсер проекта Максим Королев, идея фильма родилась после общения с участниками специальной военной операции во время показов его предыдущей картины «Позывной “Пассажир”». «Мне высказали много слов благодарности, я понял, что мы делаем общее дело. Этой картиной хочется рассказать о доброте русского солдата, о его сильном духе. Через самые светлые чувства, через внутреннюю силу, как мне кажется, приходит победа. И очень хочется, чтобы это кино увидело как можно больше людей — не только в нашей стране, но и за ее пределами», — привели его слова в пресс-службе.

Мнения о картине

Режиссер Иван И. Твердовский, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня разговор со зрителем на тему специальной военной операции требует особой точности и честности. «Большинство людей, приходящих в кино, связаны с этой темой не понаслышке. Их трудно удивить эффектами или зрелищными кадрами взрывов — им нужна психологически точная картина. Не расчеловечивание, не призыв к мести или ненависти, а уважение к духу русского солдата, который своей добротой и честью покоряет сердца», — отметил режиссер, слова которого привели в пресс-службе.

Иван И. Твердовский на съемках фильма «Враг» / фото: пресс-служба
Иван И. Твердовский на съемках фильма «Враг» / фото: пресс-служба

Пореченков, также задействованный в картине, заявил, что его герой позволит показать зрителю образ противника в условиях военного противостояния. «Своим участием, своей игрой и своей ролью в этом проекте я хочу показать зрителю настоящего врага — с его нечеловеческим лицом, невозможностью договориться. Его нужно победить», — процитировали актера в пресс-службе.