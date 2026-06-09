Начались съемки фильма о вторжении ВСУ в Курскую область с Пореченковым

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кинокомпания «Альянс» при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия 1» приступила к съемкам полнометражного художественного фильма «Враг», который расскажет историю двух бойцов, происходящую на фоне вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году, сообщили ТАСС в компании «Атмосфера кино».
«Начались съемки полнометражного художественного фильма “Враг”. Действие картины разворачивается в 2024 году на фоне вторжения ВСУ в Курскую область», — говорится в сообщении.
По сюжету в «серой зоне» приграничья встречаются два тяжелораненых бойца — единственный выживший участник российской диверсионно-разведывательной группы Степан и украинский оператор беспилотника, по наводке которого был нанесен удар по подразделению, Григорий. Оказавшись один на один с обстоятельствами, герои вынуждены решить, смогут ли они объединить усилия ради спасения или погибнут, оставаясь врагами.
Режиссером проекта стал Иван И. Твердовский, сценарий написал Алексей Савенков. Продюсерами картины выступили Максим Королев и Ольга Журавлева. Главные роли в фильме исполняют Егор Кирячок и Даня Киселев. Также в картине снимаются Михаил Пореченков, Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев и Сергей Богданов.
Как отметил продюсер проекта Максим Королев, идея фильма родилась после общения с участниками специальной военной операции во время показов его предыдущей картины «Позывной “Пассажир”». «Мне высказали много слов благодарности, я понял, что мы делаем общее дело. Этой картиной хочется рассказать о доброте русского солдата, о его сильном духе. Через самые светлые чувства, через внутреннюю силу, как мне кажется, приходит победа. И очень хочется, чтобы это кино увидело как можно больше людей — не только в нашей стране, но и за ее пределами», — привели его слова в пресс-службе.
Мнения о картине
Режиссер Иван И. Твердовский, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня разговор со зрителем на тему специальной военной операции требует особой точности и честности. «Большинство людей, приходящих в кино, связаны с этой темой не понаслышке. Их трудно удивить эффектами или зрелищными кадрами взрывов — им нужна психологически точная картина. Не расчеловечивание, не призыв к мести или ненависти, а уважение к духу русского солдата, который своей добротой и честью покоряет сердца», — отметил режиссер, слова которого привели в пресс-службе.
Пореченков, также задействованный в картине, заявил, что его герой позволит показать зрителю образ противника в условиях военного противостояния. «Своим участием, своей игрой и своей ролью в этом проекте я хочу показать зрителю настоящего врага — с его нечеловеческим лицом, невозможностью договориться. Его нужно победить», — процитировали актера в пресс-службе.