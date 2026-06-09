Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кончаловский: продвижение кино РФ особо важно из-за попыток отменить русскую культуру

Режиссер отметил, что российский кинематограф многообразен и довольно быстро развивается благодаря усилиям Минкультуры
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Недели русской культуры особенно важны на фоне безуспешных попыток ее отменить в некоторых странах. Как передает корреспондент ТАСС, об этом заявил режиссер ленты «Авиатор» Егор Кончаловский, которая открыла фестиваль российского кино в Сербии.

«Очень приятно быть здесь, в Русском доме, в историческом месте. Для России, я думаю, для Сербии тоже, для Белграда. Мне кажется, что такие мероприятия, такие русские недели, где действительно представляются и русское кино, и русская культура, безумно важны сейчас, в наше время, когда идет в некоторых странах отмена русской культуры. Но это сделать невозможно, культуру нельзя отменить, потому что культура, как радиация, она везде», — отметил режиссер.

Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Егор Кончаловский на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

При этом он уточнил, что имел в виду радиацию в хорошем смысле слова. Кончаловский также подчеркнул, что российский кинематограф многообразен и довольно быстро развивается благодаря усилиям Минкультуры РФ.

Фестиваль российского кино продлится до 30 июня. Помимо Белграда, бесплатные показы также пройдут в городах Ниш, Суботица, Пирот, Александровац, Алексинац, Варварин, Крушевац, Сокобаня, Ягодина. Зрителям покажут ленты «Отец», «Любовь Советского Союза», семейные картины «Буратино», «Чебурашка-2», «Финник-2». Гости фестиваля также увидят хиты советской и российской анимации. Организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке Министерства культуры России.