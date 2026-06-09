Кончаловский: продвижение кино РФ особо важно из-за попыток отменить русскую культуру

«Очень приятно быть здесь, в Русском доме, в историческом месте. Для России, я думаю, для Сербии тоже, для Белграда. Мне кажется, что такие мероприятия, такие русские недели, где действительно представляются и русское кино, и русская культура, безумно важны сейчас, в наше время, когда идет в некоторых странах отмена русской культуры. Но это сделать невозможно, культуру нельзя отменить, потому что культура, как радиация, она везде», — отметил режиссер.