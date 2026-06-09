Кончаловский: продвижение кино РФ особо важно из-за попыток отменить русскую культуру

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Недели русской культуры особенно важны на фоне безуспешных попыток ее отменить в некоторых странах. Как передает корреспондент ТАСС, об этом заявил режиссер ленты «Авиатор» Егор Кончаловский, которая открыла фестиваль российского кино в Сербии.
«Очень приятно быть здесь, в Русском доме, в историческом месте. Для России, я думаю, для Сербии тоже, для Белграда. Мне кажется, что такие мероприятия, такие русские недели, где действительно представляются и русское кино, и русская культура, безумно важны сейчас, в наше время, когда идет в некоторых странах отмена русской культуры. Но это сделать невозможно, культуру нельзя отменить, потому что культура, как радиация, она везде», — отметил режиссер.
При этом он уточнил, что имел в виду радиацию в хорошем смысле слова. Кончаловский также подчеркнул, что российский кинематограф многообразен и довольно быстро развивается благодаря усилиям Минкультуры РФ.
Фестиваль российского кино продлится до 30 июня. Помимо Белграда, бесплатные показы также пройдут в городах Ниш, Суботица, Пирот, Александровац, Алексинац, Варварин, Крушевац, Сокобаня, Ягодина. Зрителям покажут ленты «Отец», «Любовь Советского Союза», семейные картины «Буратино», «Чебурашка-2», «Финник-2». Гости фестиваля также увидят хиты советской и российской анимации. Организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке Министерства культуры России.