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Звезда «Глухаря» Максим Аверин объяснил, почему перестал считать деньги

Актер Аверин перестал копить деньги после денежной реформы 1991 года
Максим Аверин
Максим АверинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин признался в беседе с kp.ru, что перестал копить деньги после денежной реформы 1991 года.

«Раньше наши бабушки откладывали деньги на черный день. Но пришел этот черный день, и они остались без денег. Поэтому я решил не откладывать», — рассказал артист.

По мнению Аверина, зарплата существует для того, чтобы ее тратить. Артист не сожалеет о потраченных деньгах и не считает их.

«Не в том смысле, что я беззаботно живу. А в том смысле, что деньги — не самое главное в жизни», — поделился актер.

Ранее Максим Аверин объяснил, почему актерам важно ходить в театр и кино.