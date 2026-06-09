Звезда «Глухаря» Максим Аверин объяснил, почему перестал считать деньги

Актер Максим Аверин признался в беседе с kp.ru, что перестал копить деньги после денежной реформы 1991 года.
«Раньше наши бабушки откладывали деньги на черный день. Но пришел этот черный день, и они остались без денег. Поэтому я решил не откладывать», — рассказал артист.
По мнению Аверина, зарплата существует для того, чтобы ее тратить. Артист не сожалеет о потраченных деньгах и не считает их.
«Не в том смысле, что я беззаботно живу. А в том смысле, что деньги — не самое главное в жизни», — поделился актер.
Ранее Максим Аверин объяснил, почему актерам важно ходить в театр и кино.