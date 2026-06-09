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Актер фильмов «Особь» и «Армагеддон» умер от внезапной остановки сердца

Энтони Гуидере был 61 год
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Американский актер Энтони Гуидера скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. По словам его жены Вэлери, актер потерял сознание в гостиной своего дома. Его срочно госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения на три недели. Позже врачи приняли решение отключить его от аппарата. Медики не знают, почему у актера остановилось сердце.

В фильмографии Энтони Гуидеры 30 работ. Он сыграл телохранителя Энтони в фильмах «Крестный отец 3» и «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне». Актер также принял участие в проектах «Армагеддон», «Почтальон», «Скорая помощь», «Скала», «Звездный путь: Дальний космос 9», «Притворщик», «Ангел», «Детектив Нэш Бриджес».

Энтони Гуидера и Наташа Хенстридж в фильме «Особь»
Энтони Гуидера и Наташа Хенстридж в фильме «Особь»Источник: Legion-Media.ru

В 1996 году Гуидера вместе с актрисой Наташей Хенстридж получил кинопремию MTV Movie Award «Лучший поцелуй» за работу в фильме «Особь».