Актер фильмов «Особь» и «Армагеддон» умер от внезапной остановки сердца

Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. По словам его жены Вэлери, актер потерял сознание в гостиной своего дома. Его срочно госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения на три недели. Позже врачи приняли решение отключить его от аппарата. Медики не знают, почему у актера остановилось сердце.