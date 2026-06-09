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Ричард Гир похвалил 26-летнего сына-актера: «Могу уйти на пенсию»

76-летний актер признался, что гордится наследником
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ричард Гир и Гомер Гир
Ричард Гир и Гомер ГирИсточник: Legion-Media.ru

Ричард Гир рассказал изданию People о 26-летнем сыне Гомере Гире, который появился в третьем сезоне популярного сериала «Эйфория».

Сын Ричарда Гира от брака с Кэри Лоуэлл сыграл роль Дилана Рида. В одном из эпизодов у него была откровенная сцена с Сидни Суини.

«Я горжусь им», — признался 76-летний Гир. Хотя ту самую сцену в сериале актер еще не видел.

«Мне еще нужно посмотреть его эпизод в “Эйфории”, но у него скоро большой проект с Райаном Мерфи, и он только что закончил съемки фильма с Оливером Стоуном, — поделился актер. — Так что теперь я могу уйти на пенсию. Я передаю эстафету».

Гомер Гир
Гомер ГирИсточник: Legion-Media.ru

«Во-первых, он действительно хорош. Он как будто сверхъестественным образом знает, что делает. И он отлично справляется. Он хороший парень. Действительно хороший молодой человек, который понимает, что актерская работа — непростая. Не каждый может в ней преуспеть. Именно поэтому я думаю, что он может в ней остаться», — заключил Ричард Гир.

Ранее внешность обнажившегося в «Эйфории» Гомера Гира вызвала споры в сети.