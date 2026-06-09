«Во-первых, он действительно хорош. Он как будто сверхъестественным образом знает, что делает. И он отлично справляется. Он хороший парень. Действительно хороший молодой человек, который понимает, что актерская работа — непростая. Не каждый может в ней преуспеть. Именно поэтому я думаю, что он может в ней остаться», — заключил Ричард Гир.