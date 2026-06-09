Агата Муцениеце показала редкое фото с мамой

В декабре 2025 года актриса родила дочь от музыканта Петра Дранги. Это ее третий ребенок. Также Муцениеце воспитывает двоих детей от Павла Прилучного — сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас артистка живет за городом вместе с новым мужем и детьми от предыдущего брака.