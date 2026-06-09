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Агата Муцениеце показала редкое фото с мамой

Актриса сводила родительницу в Большой театр
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: Соцсети

37-летняя Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге редкое фото с мамой. Вместе они отправились в Большой театр на спектакль «Евгений Онегин». Судя по всему, мать звезды приехала проведать дочь и внуков из Риги.

Для выхода в свет Муцениеце выбрала лаконичный шелковый белый костюм, разноцветную накидку и остроносые туфли. Ее мама надела легкое летнее платье и сандалии. 

Агата Муцениеце с мамой / фото: соцсети
Агата Муцениеце с мамой / фото: соцсети

В декабре 2025 года актриса родила дочь от музыканта Петра Дранги. Это ее третий ребенок. Также Муцениеце воспитывает двоих детей от Павла Прилучного — сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас артистка живет за городом вместе с новым мужем и детьми от предыдущего брака. 

Ранее актриса поделилась результатами тренировок спустя пять месяцев после родов. 