Агата Муцениеце показала редкое фото с мамой

37-летняя Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге редкое фото с мамой. Вместе они отправились в Большой театр на спектакль «Евгений Онегин». Судя по всему, мать звезды приехала проведать дочь и внуков из Риги.
Для выхода в свет Муцениеце выбрала лаконичный шелковый белый костюм, разноцветную накидку и остроносые туфли. Ее мама надела легкое летнее платье и сандалии.
В декабре 2025 года актриса родила дочь от музыканта Петра Дранги. Это ее третий ребенок. Также Муцениеце воспитывает двоих детей от Павла Прилучного — сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас артистка живет за городом вместе с новым мужем и детьми от предыдущего брака.
Ранее актриса поделилась результатами тренировок спустя пять месяцев после родов.