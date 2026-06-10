Милош Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд

«Существует доминантная голливудская, или западная, культура, которая создает кино и охватила весь мир своим рынком сбыта. И в этом смысле все другие кинематографы в мире отстают, потому что у нас нет возможности показать сербское или русское кино в широком прокате», — объяснил Бикович.