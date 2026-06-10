Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд

Звезда «Холопа» считает, что российское кино не уступает голливудскому
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Милош Бикович на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

Актер Милош Бикович заявил в беседе с ТАСС, что российское кино не уступает голливудскому, а на нашей актерской школе обучались многие в Голливуде и не только.

«Русская школа, актерская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд. Это та школа, в которой учились в Сербии», — утверждает артист.

По мнению Биковича, российское кино не уступает зарубежному «с точки зрения техники, искусства», однако ему не хватает возможностей продвижения из-за доминирования культуры Запада.

«Существует доминантная голливудская, или западная, культура, которая создает кино и охватила весь мир своим рынком сбыта. И в этом смысле все другие кинематографы в мире отстают, потому что у нас нет возможности показать сербское или русское кино в широком прокате», — объяснил Бикович.

Артист подчеркнул, что при этом российская школа внесла большой вклад в развитие мирового киноискусства.

«Школа монтажа, Эйзенштейн — пионер в кинематографе. Очень много инноваций и очень много в кинематографе было создано и сделано в России», — рассказал актер.