Милош Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд

Актер Милош Бикович заявил в беседе с ТАСС, что российское кино не уступает голливудскому, а на нашей актерской школе обучались многие в Голливуде и не только.
«Русская школа, актерская школа — это та школа, в которой учился весь Голливуд. Это та школа, в которой учились в Сербии», — утверждает артист.
По мнению Биковича, российское кино не уступает зарубежному «с точки зрения техники, искусства», однако ему не хватает возможностей продвижения из-за доминирования культуры Запада.
«Существует доминантная голливудская, или западная, культура, которая создает кино и охватила весь мир своим рынком сбыта. И в этом смысле все другие кинематографы в мире отстают, потому что у нас нет возможности показать сербское или русское кино в широком прокате», — объяснил Бикович.
Артист подчеркнул, что при этом российская школа внесла большой вклад в развитие мирового киноискусства.
«Школа монтажа, Эйзенштейн — пионер в кинематографе. Очень много инноваций и очень много в кинематографе было создано и сделано в России», — рассказал актер.
Ранее Милош Бикович высказался о развитии искусственного интеллекта в кино.