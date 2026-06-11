В феврале того же года Шайа появился на красной дорожке Берлинского кинофестиваля с бумажным пакетом на голове, на котором было написано: «Я больше не знаменит». После этого он пять дней провел в галерее Лос-Анджелеса в том же пакете, принимая посетителей по одному и не произнося ни слова.