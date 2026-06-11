Быстрый взлет
Шайа ЛаБаф родился 11 июня 1986 года в Лос-Анджелесе. Известность к нему пришла рано: в 2003 году он сыграл главную роль в фильме «Клад» — экранизации подросткового романа Луиса Сачара. Через несколько лет режиссер Майкл Бэй сделал его лицом «Трансформеров» — одной из самых кассовых франшиз в истории кино.
К концу 2000-х ЛаБаф успел сняться еще и в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Критики высоко оценивали молодого артиста, который стремительно штурмовал голливудский Олимп. Но уже тогда за кадром появились первые тревожные сигналы: в ноябре 2007-го нетрезвого ЛаБафа задержали в чикагской аптеке за отказ покинуть помещение, а летом 2008-го он попал в серьезное ДТП и был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде.
Плагиат и скандал с короткометражкой
В декабре 2013 года ЛаБаф опубликовал в сети свою дебютную короткометражку HowardCantour.com. Внимательные зрители заметили, что фильм почти дословно повторяет комикс Дэниела Клоуза Justin M. Damiano 2007 года — включая диалоги и визуальный ряд. Клоуз не давал разрешения и узнал о существовании картины только после ее публикации. Он и издательство были шокированы тем, что актер даже не попытался приобрести права.
ЛаБаф опубликовал в соцсетях извинение, но и оно оказалось заимствованным: текст был скопирован с портала Yahoo! Answers. После этого актер решил загладить вину необычным способом: 1 января 2014 года в небе над Лос-Анджелесом появилась надпись «Дэниел Клоуз, простите меня», заказанная им у авиационной компании. Однако публика уже не была уверена в искренности звезды.
Бумажный пакет на голове
В феврале того же года Шайа появился на красной дорожке Берлинского кинофестиваля с бумажным пакетом на голове, на котором было написано: «Я больше не знаменит». После этого он пять дней провел в галерее Лос-Анджелеса в том же пакете, принимая посетителей по одному и не произнося ни слова.
Но на этом артист не остановился. В ноябре 2015-го состоялся знаменитый перформанс #AllMyMovies, в рамках которого Шайа трое суток подряд смотрел все фильмы со своим участием в обратном хронологическом порядке. Кадры с мероприятия быстро разлетелись по интернету и стали мемами, как и его мотивационный монолог. Однако подобные акции скорее веселили пользователей сети, чем укрепляли репутацию актера в глазах продюсеров.
Спектакль «Кабаре» и наручники
Настоящий хаос Шайа устроил в июне 2014 года в Нью-Йорке. Еще до начала бродвейского мюзикла «Кабаре» его заметили на Таймс-сквер, где он преследовал бездомного, пытаясь отобрать у него пакет с едой. Затем ЛаБаф в состоянии сильного алкогольного опьянения отправился в театр Studio 54.
Во время первого акта он вел себя неадекватно: закурил прямо в зале, громко кричал и мешал актерам и зрителям. Администрация вызвала полицию, и из здания театра звезду выводили уже в наручниках. ЛаБафа обвинили в мелком хулиганстве и незаконном проникновении. В итоге он признал вину в нарушении общественного порядка и прошел обязательный курс лечения от алкогольной зависимости.
Расизм на камеру
Новый инцидент произошел в июле 2017 года на съемках фильма «Арахисовый сокол». В четыре часа утра ЛаБаф попросил сигарету у прохожего и стоявшего рядом полицейского. Получив отказ, он вспылил и начал громко ругаться. На требование успокоиться актер ответил агрессией, а затем попытался скрыться в холле ближайшего отеля, где его и задержали.
На этот раз ему предъявили обвинения в хулиганстве, нарушении общественного порядка и воспрепятствовании действиям полиции. Залог составил 7000 долларов. Позже в сеть попали видео, на которых ЛаБаф оскорбляет темнокожего офицера и допускает расистские высказывания. Впоследствии актер назвал произошедшее позорным и признал, что его поведение было следствием психологического кризиса и саморазрушения. Это был уже четвертый арест за три года.
Обвинения в насилии
Затем на несколько лет шум вокруг актера поутих. Однако в декабре 2020 года британская певица FKA twigs, с которой он состоял в отношениях после совместной работы над фильмом «Милый мальчик», подала против него иск.
Певица обвиняла бывшего партнера в физическом насилии, сексуализированном насилии и систематическом психологическом давлении. Среди обвинений фигурировали удушение, угрозы намеренно разбить автомобиль вместе с ней, а также умышленное заражение венерическим заболеванием. ЛаБаф сначала признал, что причинял ей боль, но затем его адвокаты отвергли все обвинения. После нескольких переносов процесса стало известно, что стороны урегулировали спор на конфиденциальных условиях.
Арест в Новом Орлеане
Даже в этом году Шайа вновь оказался в центре скандала. Утром 17 февраля он устроил драку возле бара в Новом Орлеане. По данным полиции, его вывели из заведения, однако он вернулся и несколько раз ударил одного из мужчин.
Актеру предъявили три обвинения в нападении. Залог составил уже 100 тысяч долларов. Суд также обязал его вернуться к реабилитационной программе. За неделю до сорокалетия, 3 июня, ЛаБаф признал вину по всем трем пунктам обвинения. Суд назначил ему шесть месяцев условно, а также обязал пройти программу лечения алкогольной зависимости, курсы управления гневом и тренинги по контролю поведения.
Терапия и попытка возвращения
После конфликта с FKA twigs ЛаБаф публично рассказывал о лечении от алкоголизма, ПТСР и принятии католичества. Однако это не спасло его от разрыва контракта с агентством CAA, которое долгие годы представляло его интересы. В прошлом году актер впервые за долгое время появился на крупной международной площадке — на Каннском кинофестивале, где представлял фильм «Мегалополис».
В интервью он говорил о вере, семье и работе как об основах новой жизни. Однако арест в феврале 2026 года вновь поставил под сомнение его попытки начать все заново. После вынесения приговора адвокат актера заявила, что ее подзащитный намерен сосредоточиться на семье, работе и новых проектах. Правда, остается открытым вопрос, готов ли Голливуд дать ему еще один шанс.