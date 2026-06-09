Создатели ремейка «Скуби-Ду» показали новый образ пса и столкнулись с критикой

Как отметили в издании, поклонники возмутились внешнему виду собаки. Они считают, что щенок не похож на немецкого дога из оригинального мультфильма. Другие поклонники не согласились с этим мнением. По их словам, пес очень схож с щенком этой породы, у которого от природы мягкие висячие уши.