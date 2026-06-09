Создатели ремейка «Скуби-Ду» показали новый образ пса и столкнулись с критикой

Новый лайв-экшен фильм по «Скуби-Ду» от Netflix раскритиковали из-за образа пса. Об этом сообщает Independent.
Как отметили в издании, поклонники возмутились внешнему виду собаки. Они считают, что щенок не похож на немецкого дога из оригинального мультфильма. Другие поклонники не согласились с этим мнением. По их словам, пес очень схож с щенком этой породы, у которого от природы мягкие висячие уши.
Сериал «Скуби-Ду: Начало» планируют выпустить в 2027 году. В нем расскажут, как подростки Дафне, Шэгги, Велма и Фредди оказываются втянуты в жуткую сверхъестественную историю, свидетелем которого стал щенок немецкого дога.
Актер Таннер Хейген исполнит роль Шэгги, Максуэлл Дженкинс — Фреда, Эбби Райдер Фортсон — Велмы и Маккенна Грейс — Дафны, Фрэнк Уэлкер снова станет голосом Скуби-Ду.
Мультфильм «Скуби-Ду» впервые вышел на телеэкранах в 1969 году. В 2005 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество эпизодов среди всех существующих мультсериалов.