Спустя пять лет после «Храма судьбы» Стивен Спилберг и Джордж Лукас вновь организовали для зрителей встречу Индианой Джонсом. Новый фильм, получивший название «Индиана Джонс и последний крестовый поход», вышел в преддверии лета 1989 года и завершил классическую трилогию о похождениях бравого археолога. При этом в картине присутствовали сразу два доктора Джонса. Младшего вновь сыграл Харрисон Форд, а в роли его отца, Генри Джонса, выступил Шон Коннери.
«Последний крестовый поход» получил положительные отзывы критиков и номинировался сразу на три премии «Оскар». Правда, завоевал лишь награду за лучшие звуковые эффекты. Как и предыдущие части, фильм имел успех у публики и многократно окупился в прокате, став самой кассовой лентой 1989 года. И как в предыдущих двух фильмах, в картине со временем обнаружилось множество киноляпов.
Артефакты будущего
Будучи археологом, Индиана Джонс постоянно окружен редкими вещицами из далекого прошлого. Но иногда в кадре возникают артефакты, прибывшие из будущего. Одним из них является книга «Живой Египет» Джеймса Олдриджа. Она возникает в стопке других книг на столе профессора Джонса в университете, когда он передает крест Коронадо Маркусу Броди (Денхолм Эллиот). Это издание с фотографиями Пола Стренда увидело свет лишь в 1969 году, тогда как в фильме на дворе 1938-й.
Еще один привет из будущего можно заметить в сцене сражения Индианы Джонса с немецким конвоем. В колонне техники хорошо различим внедорожник Volkswagen Tup 82 с запасным колесом на капоте. Именно этот автомобиль после серии маневров доктора Джонса на лошади оказывается надетым на танковое орудие. Вот только в 1938 году эта машина существовала лишь в виде нескольких прототипов. Ее массовое производство стартовало двумя годами позже.
Кроме того, отправляясь в поездку по пустыне предавшая Индиану Эльза Шнайдер (Элисон Дуди) надевает кепку М43 характерных очертаний. Как и многие другие предметы нацистской формы, это не новодел, а аутентичный экземпляр, доставшийся кинематографистам вместе с обнаруженным после войны складом германского обмундирования. Но, как понятно из названия, этот головной убор появился только в 1943 году.
Дно не пробито
Одна из самых эффектных сцен в фильме — падение танка нацистов с обрыва. Оставшаяся без управления боевая машина на полной скорости съезжает в пропасть, унося с собой полковника Фогеля (Майкл Бирн). От удара у танка отлетает башня, и в этот момент хорошо заметно, что днище у нее сплошное. Также отсутствует отверстие в корпусе танка на том месте, где ранее крепилась башня.
Обратный «днищенский» киноляп заметен ближе к финалу, когда Уолтер Донован (Джулиан Гловер) пьет воду из кубка, выбранного для него Эльзой в хранилище Грааля. На некоторое время в кадре появляется нижняя часть основания чаши, и хорошо заметно, что ее ножка прикреплена к основанию обычной гайкой.
Капитан Черная рука
Как водится, фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход» не избежал попадания членов съемочной группы в кадр. Один из таких моментов расположен в самом начале картины, когда юный Индиана Джонс убегает от бандитов по цирковому поезду. Главарь бандитов Гарт (Ричард Янг) преследует Инди в вагоне фокусника, открывает заднюю дверь, и в этот момент в стекле отражается мужчина в белой рубашке, которого там быть не должно.
В другой раз отражение подвело создателей картины в пещере святого Грааля. Получив из рук Эльзы кубок, Донован любуется им, держа на вытянутой руке. В этот момент в кубке можно заметить отражение объектива камеры.
Но самый забавный момент с попаданием съемочной группы в кадр притаился в середине фильма, когда главные герои сбегают из замка Брунвальд. На пристани моторных лодок Инди заводит одну из них и тут же выпрыгивает обратно. В этот момент хорошо видно, как из-под лежащего в лодке брезента высовывается затянутая в черное рука ассистента и тянет за румпель.
Невероятно, но факт
В «Последнем крестовом походе» хватает обыкновенных производственных ляпов вроде посуды на столах, произвольно меняющей положение между кадрами. Но некоторые ошибки относятся к категории логических нестыковок и не могут быть следствием банальной невнимательности съемочной группы.
Например, во время блужданий по залитым нефтью катакомбам под Венецией (ни нефти, ни подземелий в Венеции, разумеется,нет) с импровизированного факела Индианы Джонса то и дело падают горящие капли. И ничего не происходит. Но стоит его преследователям бросить спичку, как все катакомбы мгновенно вспыхивают.
Еще одна логическая промашка допущена в сцене нападения на конвой нацистов. Индиана, засевший вместе со спутниками на возвышенности, наблюдает за передвижениями немцев через бинокль. Те видят подозрительные отблески на горе и на всякий случай стреляют по ним из танка. Но по теням на кадрах с доктором Джонсом понятно, что солнце расположено у них за спиной, и отражаться от стекол бинокля не может.
В заключение стоит упомянуть автомобиль, которым нацисты покупают поддержку правителя Хатая. Султан, которого играет британский стендапер Алексей Сейл, в восхищении обходит шикарную машину, рассказывая, что это Rolls-Royce Phantom II с шестицилиндровым двигателем объемом 4,3 литра и мощностью 30 лошадиных сил, разгоняющийся до сотни за 12,5 секунды.
На деле указанный автомобиль обладал 7,7-литровым двигателем мощностью 50 лошадей, а в кадре и вовсе оказался Rolls-Royce Barker Saloon. Но если на такую неточность еще можно не обратить внимания, то совершенно непонятно, почему зацикленные на превосходстве арийской расы нацисты дарят султану британскую машину, хотя германская промышленность тех лет выпускала собственные авто представительского класса.