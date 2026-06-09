Еще один привет из будущего можно заметить в сцене сражения Индианы Джонса с немецким конвоем. В колонне техники хорошо различим внедорожник Volkswagen Tup 82 с запасным колесом на капоте. Именно этот автомобиль после серии маневров доктора Джонса на лошади оказывается надетым на танковое орудие. Вот только в 1938 году эта машина существовала лишь в виде нескольких прототипов. Ее массовое производство стартовало двумя годами позже.