Нашумевший корейский блокбастер со звездой «Игры в кальмара» покажут в России

Сюжет новой картины закручивается вокруг жителей небольшого городка. Местные охотники сначала натыкаются на изувеченный труп коровы, а затем и на разорванное тело человека. Они отправляются в лес, чтобы найти хищника-убийцу. Тем временем шериф и его помощница пытаются сделать все, чтобы защитить людей внутри города.