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Нашумевший корейский блокбастер со звездой «Игры в кальмара» покажут в России

Стало известно, когда картина «Надежда» с Майклом Фассбендером и звездой «Игры в кальмара» выйдет в прокат
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Надежда»
Кадр из фильма «Надежда»

В России покажут фантастический блокбастер об инопланетном вторжении «Надежда» из Южной Кореи. Премьера назначена на 10 сентября 2026 года.

Сюжет новой картины закручивается вокруг жителей небольшого городка. Местные охотники сначала натыкаются на изувеченный труп коровы, а затем и на разорванное тело человека. Они отправляются в лес, чтобы найти хищника-убийцу. Тем временем шериф и его помощница пытаются сделать все, чтобы защитить людей внутри города. 

Кадр из фильма «Надежда»
Кадр из фильма «Надежда»

Главную роль исполнила Чон Хо-ен — звезда сериала «Игра в кальмара». Ее коллегами по съемкам стали голливудские звезды Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, а также южнокорейский актер Хван Джон-мин.

Впервые ленту представили в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, она вызвала резонанс. «Надежда» является одним из самых дорогих южнокорейских фильмов в истории, картина уже успела установить рекорд продаж. Права на показ в США выкупила компания Neon.

Ранее Майкл Фассбендер и Алисия Викандер впервые за долгое время вышли в свет