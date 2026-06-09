63-летняя актриса порассуждала о возможности вернуться в Россию. «Представляю ли, что могу в перспективе приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так… Я не знаю, насколько должно все измениться. Не знаю, захочу ли. Оглядываюсь ли в сторону России? Я никогда не смотрю на сослагательное “могла бы”. Что бы было, если бы…? Все! Этого уже нет! Я прожила в России чудеснейшую жизнь. У меня были близкие друзья, кто-то остался, кто-то нет», — отметила Ингеборга.