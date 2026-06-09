Актриса Ингеборга Дапкунайте, имеющая двойное гражданство Литвы и Великобритании, откровенно рассказала в интервью Катерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) о своей жизни после переезда из России.
«Знаешь, я живу сейчас и не знаю, где, когда… Пока я здесь. Но у меня вся жизнь такая была. Я есть я. Вопроса “Кто я?” себе не задаю. Я пытаюсь понять, откуда я», — поделилась актриса.
Дапкунайте не раз называла себя «вечной иностранкой». Она строила карьеру в разных странах, но особую популярность получила в России – благодаря культовым фильмам «Интердевочка», «Утомленные солнцем» и другим. Однако в 2022 году актриса окончательно покинула страну вместе с тогда еще пятилетним сыном.
63-летняя актриса порассуждала о возможности вернуться в Россию. «Представляю ли, что могу в перспективе приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так… Я не знаю, насколько должно все измениться. Не знаю, захочу ли. Оглядываюсь ли в сторону России? Я никогда не смотрю на сослагательное “могла бы”. Что бы было, если бы…? Все! Этого уже нет! Я прожила в России чудеснейшую жизнь. У меня были близкие друзья, кто-то остался, кто-то нет», — отметила Ингеборга.
С Россией актрису связывали не только работа и дружба, но и бизнес. Она владела элитной недвижимостью, развивала собственные проекты и занималась благотворительностью. Сейчас все это в прошлом.
«Я закрыла все ИП и бизнесы в России. Благотворительная деятельность? Мы распустили прежний попечительский совет, и сейчас в фонде “Вера” новый. Естественно, меня там нет. У меня была возможность поработать в этом фонде 15 лет, и это очень здорово. И если я могла что-то сделать хорошее и если мне разрешили почувствовать, что я делаю что-то хорошее, то за это я благодарна», — поделилась она.
Сейчас артистка занята в собственном спектакле, который раскрывает многолетнюю историю ее семьи. Режиссером постановки выступил бывший муж актрисы — британский театральный режиссер Саймон Стоукс.
Ранее Ингеборга Дапкунайте объяснила, почему не снялась в «Утомленных солнцем 2».