Режиссер «Реинкарнации» спустя 8 лет написал сценарий приквела

Режиссер Ари Астер, получивший мировую известность в 2018 году после выхода хоррора «Реинкарнация», спустя 8 лет написал сценарий приквела фильма. Однако запускать проект в производство он пока не планирует. Об этом Астер рассказал на встрече со зрителями по случаю спецпоказа фильма в Лос-Анджелесе.
«Я написал приквел к этому фильму. Но всякий раз кажется, что сейчас не подходящее время для его создания. Это именно приквел, а не продолжение, поэтому я не знаю, куда эта история приведет дальше», — поделился режиссер.
В ходе беседы постановщик также жестко высказался о термине «возвышенный хоррор», который часто применяют к его работам: «Я ненавижу термин "возвышенный хоррор". Меня поместили в эту категорию, и многим поклонникам жанра это не понравилось».
«Реинкарнация» стала для Астера дебютом в полном метре. Главные роли в хорроре исполнили Тони Коллетт, Алекс Вулф, Милли Шапиро и Гэбриел Бирн. После успеха ленты режиссер снял также «Солнцестояние» (2019) и «Все страхи Бо» (2023).
Ранее стало известно, что режиссеру другого нашумевшего хоррора «Обсессия» уже предложили $10 млн за следующий фильм.