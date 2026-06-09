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Режиссер «Реинкарнации» спустя 8 лет написал сценарий приквела

Ари Астер признался, что пока не готов начать работу над продолжением нашумевшего хоррора
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

Режиссер Ари Астер, получивший мировую известность в 2018 году после выхода хоррора «Реинкарнация», спустя 8 лет написал сценарий приквела фильма. Однако запускать проект в производство он пока не планирует. Об этом Астер рассказал на встрече со зрителями по случаю спецпоказа фильма в Лос-Анджелесе.

«Я написал приквел к этому фильму. Но всякий раз кажется, что сейчас не подходящее время для его создания. Это именно приквел, а не продолжение, поэтому я не знаю, куда эта история приведет дальше», — поделился режиссер.

Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

В ходе беседы постановщик также жестко высказался о термине «возвышенный хоррор», который часто применяют к его работам: «Я ненавижу термин "возвышенный хоррор". Меня поместили в эту категорию, и многим поклонникам жанра это не понравилось». 

«Реинкарнация» стала для Астера дебютом в полном метре. Главные роли в хорроре исполнили Тони Коллетт, Алекс Вулф, Милли Шапиро и Гэбриел Бирн. После успеха ленты режиссер снял также «Солнцестояние» (2019) и «Все страхи Бо» (2023). 

Ранее стало известно, что режиссеру другого нашумевшего хоррора «Обсессия» уже предложили $10 млн за следующий фильм.