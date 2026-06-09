«Несовершенные женщины» — это история о трех подругах, чья внешне идеальная жизнь рушится после внезапного убийства одной из них. Элеонора, Нэнси и Мэри встречаются в мире богатых вечеринок, благотворительных мероприятий и тщательно скрытых тайн, но за фасадом благополучия постепенно проступают ложь, измены и многолетние недосказанности. Смерть Нэнси становится отправной точкой расследования, которое вскрывает не только преступление, но и истинную природу их дружбы. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон сериала.