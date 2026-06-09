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От Джека Воробья до Эдварда руки-ножницы: роли Джонни Деппа, за которые его будут любить всегда

За свою карьеру Джонни Депп сыграл десятки персонажей, но лишь немногие стали по-настоящему культовыми. Именно эти герои превратили его из талантливого актера в звезду мирового масштаба и навсегда вошли в историю кино
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Капитан Джек Воробей

Когда в 2003 году на экраны вышел фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», никто не ожидал, что главным открытием окажется не сюжет и не спецэффекты, а капитан Джек Воробей. Джонни Депп создал персонажа, который полностью разрушал представления о герое приключенческого кино. Его пират был одновременно хитрым, нелепым, обаятельным и абсолютно непредсказуемым.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Студия поначалу относилась к такому образу настороженно. Руководители опасались, что зрители не поймут странных манер и эксцентричного поведения героя. Однако именно эта необычность превратила Джека Воробья в легенду. Роль принесла Деппу первую в карьере номинацию на «Оскар» и стала главным символом его фильмографии.

Эдвард руки-ножницы

Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»
Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

Сотрудничество Деппа с Тимом Бертоном началось именно с фильма «Эдвард руки-ножницы». Актер сыграл искусственно созданного юношу с ножницами вместо рук, который пытается найти свое место среди обычных людей. История выглядела как сказка, но на самом деле рассказывала о страхе перед непохожестью и человеческом одиночестве.

Интересно, что в фильме у Деппа очень мало реплик. Основную часть эмоций он передает взглядом, пластикой и мимикой. Именно благодаря этой работе многие критики впервые заговорили о нем как о серьезном драматическом актере. 

Вилли Вонка

Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

В экранизации «Чарли и шоколадная фабрика» Депп вновь работал с Бертоном. Его Вилли Вонка получился совсем не таким, каким зрители привыкли видеть героя после версии 1971 года с Джином Уайлдером. Вместо добродушного чудака актер создал образ эксцентричного, но при этом эмоционально закрытого человека.

Для подготовки к роли Депп вдохновлялся телевизионными ведущими детских программ и поп-культурой 1970-х. Результат вызвал неоднозначную реакцию критиков, но зрители приняли персонажа тепло. Со временем именно эта версия Вонки стала канонической.

Гилберт Грейп

Кадр из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа?»
Кадр из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа?»

До мировых блокбастеров была камерная драма «Что гложет Гилберта Грейпа?». В ней Депп сыграл молодого человека, вынужденного заботиться о своей семье в маленьком американском городке. Его герой мечтает вырваться из привычной жизни, но чувство долга не позволяет этого сделать.

Картина считается одной из лучших в фильмографии актера. Здесь нет яркого грима, необычных костюмов или эффектных сцен — только тонкая психологическая игра. Кроме того, фильм стал важной вехой и для Леонардо ДиКаприо, который получил первую номинацию на «Оскар» за роль младшего брата Гилберта. 

Икабод Крейн

Кадр из фильма «Сонная лощина»
Кадр из фильма «Сонная лощина»

Еще одной знаковой работой в тандеме с Тимом Бертоном стала картина «Сонная Лощина». В этой готической интерпретации легенды о Всаднике без головы Депп сыграл констебля Икабода Крейна — рационального человека, который сталкивается с необъяснимыми событиями. Вместо бесстрашного героя зрители увидели нервного и постоянно сомневающегося персонажа.

Такой подход сделал образ особенно живым. На фоне мрачных декораций, созданных художниками фильма, Икабод выглядел человеком, случайно оказавшимся внутри кошмара. Картина получила премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика и окончательно закрепила за Деппом репутацию главного героя готических сказок конца 1990-х.