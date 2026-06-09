Когда в 2003 году на экраны вышел фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», никто не ожидал, что главным открытием окажется не сюжет и не спецэффекты, а капитан Джек Воробей. Джонни Депп создал персонажа, который полностью разрушал представления о герое приключенческого кино. Его пират был одновременно хитрым, нелепым, обаятельным и абсолютно непредсказуемым.