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Сергей Шакуров сыграет отца Марии Ароновой в новом сезоне «Праздников»

84-летний актер станет главой большого семейства Пыжовых в четвертом сезоне комедийного хита – смотрим первые кадры со съемок
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сергей Шакуров, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и Сергей Канаев на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»
Сергей Шакуров, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и Сергей Канаев на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»

Продолжаются съемки четвертого сезона сериала «Праздники». К своим ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева и Никита Павленко. Главное пополнение в касте — Сергей Шакуров, который сыграет отца Натальи Пыжовой (Аронова). Режиссером проекта вновь выступает Борис Дергачев.

Герою Шакурова 84 года, он бывший партийный работник. После смерти жены, ушедшей из жизни много лет назад, он живет один. На семейных праздниках Пыжовых появляется редко, но в новом сезоне устает от жизни одинокого тирана и хочет стать ближе к семье — хотя боится в этом признаться.

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)
Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

Деда боятся все. Внучка Лена (Калашникова) постоянно стремится демонстрировать успехи, чтобы не попасть под его критику. Дочь Наталья (Аронова) по-прежнему побаивается отца, несмотря на всю любовь к нему. 

Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)
Кадр из сериала «Праздники» (4 сезон)

Виктору Петровичу (Хаев) от Николая Ефимовича достается похлеще, чем Вовику (Павленко) от тестя. Паша (Сергей Канаев) никогда не видел деда и мечтает наконец с ним познакомиться. Единственная, кто не испытывает перед ним страха, — это Юля (Енжаева). Она говорит с дедом открыто и спорит с ним, за что он ее и любит, узнавая в ней собственный характер.

Анастасия Калашникова, Сергей Шакуров и Яна Енжаева на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»
Анастасия Калашникова, Сергей Шакуров и Яна Енжаева на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»

«До приглашения в проект я, конечно, был знаком с сериалом “Праздники”, там снимается моя многолетняя партнерша по театру — замечательная Мария Аронова. А я хорошо знаю, как она придирчива к выбору материала — у нее тонкое чутье, которое необходимо в этой профессии», — отметил Шакуров.

Мария Аронова и Сергей Шакуров на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»
Мария Аронова и Сергей Шакуров на съемках четвертого сезона сериала «Праздники»

Съемками «Праздников» занимаются кинокомпании Russian Code и 1−2−3 Production по заказу телеканала ТНТ. Дата выхода четвертого сезона пока неизвестна.