Продолжаются съемки четвертого сезона сериала «Праздники». К своим ролям вернутся Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева и Никита Павленко. Главное пополнение в касте — Сергей Шакуров, который сыграет отца Натальи Пыжовой (Аронова). Режиссером проекта вновь выступает Борис Дергачев.
Герою Шакурова 84 года, он бывший партийный работник. После смерти жены, ушедшей из жизни много лет назад, он живет один. На семейных праздниках Пыжовых появляется редко, но в новом сезоне устает от жизни одинокого тирана и хочет стать ближе к семье — хотя боится в этом признаться.
Деда боятся все. Внучка Лена (Калашникова) постоянно стремится демонстрировать успехи, чтобы не попасть под его критику. Дочь Наталья (Аронова) по-прежнему побаивается отца, несмотря на всю любовь к нему.
Виктору Петровичу (Хаев) от Николая Ефимовича достается похлеще, чем Вовику (Павленко) от тестя. Паша (Сергей Канаев) никогда не видел деда и мечтает наконец с ним познакомиться. Единственная, кто не испытывает перед ним страха, — это Юля (Енжаева). Она говорит с дедом открыто и спорит с ним, за что он ее и любит, узнавая в ней собственный характер.
«До приглашения в проект я, конечно, был знаком с сериалом “Праздники”, там снимается моя многолетняя партнерша по театру — замечательная Мария Аронова. А я хорошо знаю, как она придирчива к выбору материала — у нее тонкое чутье, которое необходимо в этой профессии», — отметил Шакуров.
Съемками «Праздников» занимаются кинокомпании Russian Code и 1−2−3 Production по заказу телеканала ТНТ. Дата выхода четвертого сезона пока неизвестна.