Виктору Петровичу (Хаев) от Николая Ефимовича достается похлеще, чем Вовику (Павленко) от тестя. Паша (Сергей Канаев) никогда не видел деда и мечтает наконец с ним познакомиться. Единственная, кто не испытывает перед ним страха, — это Юля (Енжаева). Она говорит с дедом открыто и спорит с ним, за что он ее и любит, узнавая в ней собственный характер.