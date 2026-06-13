Начались съемки трогательной семейной комедии «Мама улетает». Главные роли в проекте исполняют Елена Яковлева, Екатерина Вилкова и Константин Крюков.
Кроме того, в ленте снимаются Роман Васильев, Ольга Кузьмина, Дмитрий Ульянов и Станислав Дужников. Режиссером выступил Эдуард Парри, продюсерами — Ольга Погодина, Макар Кожухов и Юрий Попов.
«Мама улетает» — теплая, ироничная и трогательная история о семье, взаимопонимании и способности услышать друг друга, пока не стало слишком поздно. Картина расскажет, как работа, дедлайны и бесконечные заботы вытесняют простое человеческое участие, а раздражение постепенно уступает место состраданию.
Создатели фильма обещают историю о том, как родительский протест порой кажется нам капризом или недугом — но настоящее сближение оказывается важнее любых карьерных достижений.
Производством занимается «ОДА Фильм Продакшн». Дата выхода фильма пока не раскрывается.