«Мама улетает» — теплая, ироничная и трогательная история о семье, взаимопонимании и способности услышать друг друга, пока не стало слишком поздно. Картина расскажет, как работа, дедлайны и бесконечные заботы вытесняют простое человеческое участие, а раздражение постепенно уступает место состраданию.