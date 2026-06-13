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Елена Яковлева и Екатерина Вилкова снимаются в семейной комедии

Стартовали съемки фильма «Мама улетает» о том, как современный ритм жизни отдаляет нас от самых близких
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках фильма «Мама улетает»
На съемках фильма «Мама улетает»

Начались съемки трогательной семейной комедии «Мама улетает». Главные роли в проекте исполняют Елена Яковлева, Екатерина Вилкова и Константин Крюков.

Кроме того, в ленте снимаются Роман Васильев, Ольга Кузьмина, Дмитрий Ульянов и Станислав Дужников. Режиссером выступил Эдуард Парри, продюсерами — Ольга Погодина, Макар Кожухов и Юрий Попов.

Кадр из фильма «Мама улетает»
Кадр из фильма «Мама улетает»

«Мама улетает» — теплая, ироничная и трогательная история о семье, взаимопонимании и способности услышать друг друга, пока не стало слишком поздно. Картина расскажет, как работа, дедлайны и бесконечные заботы вытесняют простое человеческое участие, а раздражение постепенно уступает место состраданию.

Кадр из фильма «Мама улетает»
Кадр из фильма «Мама улетает»

Создатели фильма обещают историю о том, как родительский протест порой кажется нам капризом или недугом — но настоящее сближение оказывается важнее любых карьерных достижений.

Производством занимается «ОДА Фильм Продакшн». Дата выхода фильма пока не раскрывается.