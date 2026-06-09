Стартовали съемки комедийной сказки «Фунтик» — полнометражного фильма о юном цирковом артисте, основанного на знаменитом советском мультфильме Анатолия Солина.
Главный герой ленты — 10-летний мальчик, выступающий в цирке госпожи Беладонны в образе поросенка Фунтика. Однажды он узнает о том, что все его шоу — это мошенническая схема хозяйки, и решает сбежать. На своем пути юный артист знакомится с бывшими циркачами, дядюшкой Мокусом (Ян Цапник) и его племянницей Бамбиной (Ева Смирнова). В составе такой маленькой цирковой труппы герои дают отпор преследователям и отправляются на поиски родителей Фунтика.
Заглавную роль в фильме «Фунтик» исполнил дебютант Матвей Тараканов. Также в актерский состав вошли Валентина Ляпина, Роман Курцын и Юрий Гальцев, а Максим Лагашкин и Вадим Галыгин сыграли антагонистов. Имя актрисы, примерившей образ госпожи Беладонны, создатели картины пока держат в тайне.
Режиссером выступает Митрий Семенов-Алейников («Подростки в космосе», «Не одна дома 2»). Как заявляют авторы «Фунтика», зрителей ждет увлекательное приключение, полное запоминающихся образов, ярких цирковых номеров, комедийных и сатирических сцен.
За производство «Фунтика» отвечают «Киноцех» совместно с компанией «Вольга». Дата выхода фильма пока не сообщается.