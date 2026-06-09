Главный герой ленты — 10-летний мальчик, выступающий в цирке госпожи Беладонны в образе поросенка Фунтика. Однажды он узнает о том, что все его шоу — это мошенническая схема хозяйки, и решает сбежать. На своем пути юный артист знакомится с бывшими циркачами, дядюшкой Мокусом (Ян Цапник) и его племянницей Бамбиной (Ева Смирнова). В составе такой маленькой цирковой труппы герои дают отпор преследователям и отправляются на поиски родителей Фунтика.