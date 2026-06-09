Ариана Гранде рассталась с возлюбленным после трех лет отношений

32-летняя певица и актриса Ариана Гранде поставила точку в отношениях с 34-летним актером Итаном Слейтером. Их роман продлился три года. Как сообщил источник из окружения артистки, пара приняла решение разойтись после долгих размышлений и разговоров. Расставание прошло мирно — бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения.
По словам близкого друга Гранде, сейчас она чувствует себя хорошо и полностью сосредоточена на гастролях. Речь идет о туре Eternal Sunshine. Впереди у Гранде десятки концертов по всему миру. Завершится масштабное турне 1 сентября на лондонской арене The O2. Кроме того, певица активно работает над новым студийным альбомом Petal.
Ариана и Итан встретились на площадке фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — экранизации знаменитого бродвейского мюзикла. Первую часть зрители увидели в 2024 году, а продолжение под названием «Злая. Часть 2» вышло следом в 2025-м.
Впервые Гранде заметили в компании Слейтера в июле 2023 года. К тому моменту актер уже развелся со своей избранницей, клиническим психологом Лилли Джей. Это произошло несмотря на то, что в августе 2022 года женщина родила от него сына. Представитель Арианы Гранде подчеркнул, что романтические отношения между артистами начались только после того, как оба стали свободны.
Ранее фанаты Гранде всерьез испугались за ее здоровье из-за излишней худобы.