Ариана Гранде рассталась с возлюбленным после трех лет отношений

Впервые Гранде заметили в компании Слейтера в июле 2023 года. К тому моменту актер уже развелся со своей избранницей, клиническим психологом Лилли Джей. Это произошло несмотря на то, что в августе 2022 года женщина родила от него сына. Представитель Арианы Гранде подчеркнул, что романтические отношения между артистами начались только после того, как оба стали свободны.