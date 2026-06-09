17-летнего сына Джоли и Питта засняли на ринге без майки и сравнили с отцом

На кадрах, опубликованных TMZ, видно, что Нокс пропускает удары, но держится уверенно и наносит точные в ответ. Молодой спортсмен серьезно увлечен боксом уже давно: он регулярно ходит на тренировки и участвует в технических турнирах. Сестра-близнец Нокса по имени Вивьен поддерживает брата и приходит поболеть за него на соревнованиях.