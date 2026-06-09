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17-летнего сына Джоли и Питта засняли на ринге без майки и сравнили с отцом

Нокс напомнил поклонникам своего знаменитого отца
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анджелина Джоли с сыном Ноксом
Анджелина Джоли с сыном НоксомИсточник: Legion-Media.ru

В сети появились фото 17-летнего Нокса, сына Анджелины Джоли и Брэда Питта – молодой человек вышел на ринг без майки. Он принял участие в показательном бою по тайскому боксу в местном клубе Лос-Анджелеса.

Выступление юноши напомнило поклонникам культовый фильм с участием его отца «Бойцовский клуб», который вышел на экраны более 25 лет назад. В нем Питт играл Тайлера Дердена – сцены с боями без правил с обнаженным торсом актера стали культовыми. 

Нокс Джоли-Питт
Нокс Джоли-Питт
Кадр из фильма «Бойцовский клуб»
Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

На кадрах, опубликованных TMZ, видно, что Нокс пропускает удары, но держится уверенно и наносит точные в ответ. Молодой спортсмен серьезно увлечен боксом уже давно: он регулярно ходит на тренировки и участвует в технических турнирах. Сестра-близнец Нокса по имени Вивьен поддерживает брата и приходит поболеть за него на соревнованиях.

Ранее папарацци засняли Нокса на улицах Лос-Анджелеса сразу после тренировки. Юноша привлек внимание своим ярким окрашиванием. Он покинул спортзал с волосами оранжевого цвета. За последние месяцы Нокс уже несколько раз менял образ.

Недавно стало известно, почему Анджелина Джоли не поддерживает связь с отцом. 