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Вышла новая серия «Нейро_Дока» — о реальном прототипе Саши Белого

Смотрите новый выпуск нейродоксериала Кино Mail, посвященный громкому убийству легендарного криминального авторитета
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)
Кадр из сериала «Нейро_Док» (1 сезон)

В сообществе ProКино в нацмессенджере MAX вышла третья серия нейродокументального короткометражного сериала «Нейро_Док» от Кино Mail. Герой нового выпуска — Сергей Тимофеев, которого в криминальном мире знали как Сильвестра. Именно он считается реальным прототипом Саши Белого из культовой «Бригады».

Судьба Сильвестра — готовая криминальная драма. Спортсмен, лидер, «простой парень», который превратился в одного из самых влиятельных авторитетов 1990-х. Он возглавлял легендарную Ореховскую ОПГ в Москве, контролировал рэкет и коммерцию, участвовал в кровавых разборках постсоветской эпохи.

Кадр из сериала «Нейро_Док»
Кадр из сериала «Нейро_Док»

13 сентября 1994 года Сильвестр погиб в центре Москвы — его автомобиль взорвали. Преступников так и не нашли, а само убийство навсегда осталось в истории как одно из самых громких нераскрытых дел «лихих 90-х».

Проект «Нейро_Док» воссоздает хронологию тех событий с помощью нейросетевой реконструкции — визуально и детально.

Всего в первом сезоне выйдет шесть эпизодов, посвященных трем громким убийствам 1990-х годов. Предыдущие выпуски были посвящены расследованию убийства Павла Капыша, которого называли «нефтяным королем Петербурга». Серии выходят эксклюзивно в сообществе ProКино в национальном мессенджере MAX.