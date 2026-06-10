В сообществе ProКино в нацмессенджере MAX вышла третья серия нейродокументального короткометражного сериала «Нейро_Док» от Кино Mail. Герой нового выпуска — Сергей Тимофеев, которого в криминальном мире знали как Сильвестра. Именно он считается реальным прототипом Саши Белого из культовой «Бригады».
Судьба Сильвестра — готовая криминальная драма. Спортсмен, лидер, «простой парень», который превратился в одного из самых влиятельных авторитетов 1990-х. Он возглавлял легендарную Ореховскую ОПГ в Москве, контролировал рэкет и коммерцию, участвовал в кровавых разборках постсоветской эпохи.
13 сентября 1994 года Сильвестр погиб в центре Москвы — его автомобиль взорвали. Преступников так и не нашли, а само убийство навсегда осталось в истории как одно из самых громких нераскрытых дел «лихих 90-х».
Проект «Нейро_Док» воссоздает хронологию тех событий с помощью нейросетевой реконструкции — визуально и детально.
Всего в первом сезоне выйдет шесть эпизодов, посвященных трем громким убийствам 1990-х годов. Предыдущие выпуски были посвящены расследованию убийства Павла Капыша, которого называли «нефтяным королем Петербурга». Серии выходят эксклюзивно в сообществе ProКино в национальном мессенджере MAX.