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Идрис Эльба, которому пророчили роль Бонда, не одобрил темнокожего агента 007

Актер опроверг слухи о том, что станет новым Джеймсом Бондом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Идрис Эльба в сериале «Лютер»
Идрис Эльба в сериале «Лютер»

Британский актер Идрис Эльба дал интервью журналу GQ — в нем актер опроверг слухи о том, что станет новым агентом 007.

Звезда сериала «Лютер» отметил, что разговоры о его кандидатуре «никогда не были серьезными».

«Джеймс Бонд был написан таким, какой он есть, не просто так. <…> Герой популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся с тем, чтобы эту роль играл темнокожий мужчина, африканец. Это не то, что близко их культуре», — высказался Эльба.

Актер считает, что герой Бонда в новом фильме не должен слишком сильно отличаться от своего классического образа. 

Дэниэл Крэйг в образе Джеймса Бонда
Дэниэл Крэйг в образе Джеймса Бонда

«Бонд настолько нереалистичен, что намек на реальность — это хорошо, но не стоит пытаться сделать его “прогрессивным”», — подчеркнул Эльба.

Режиссером следующей картины про агента 007 станет Дени Вильнев. Сценарий пишет Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками». Имя исполнителя главной роли пока держится в секрете. На нее, по слухам, претендуют Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Элорди и Каллум Тернер.

Ранее стало известно, что новым Бондом может стать Том Фрэнсис