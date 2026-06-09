Идрис Эльба, которому пророчили роль Бонда, не одобрил темнокожего агента 007

«Джеймс Бонд был написан таким, какой он есть, не просто так. <…> Герой популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся с тем, чтобы эту роль играл темнокожий мужчина, африканец. Это не то, что близко их культуре», — высказался Эльба.