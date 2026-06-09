Идрис Эльба, которому пророчили роль Бонда, не одобрил темнокожего агента 007

Британский актер Идрис Эльба дал интервью журналу GQ — в нем актер опроверг слухи о том, что станет новым агентом 007.
Звезда сериала «Лютер» отметил, что разговоры о его кандидатуре «никогда не были серьезными».
«Джеймс Бонд был написан таким, какой он есть, не просто так. <…> Герой популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся с тем, чтобы эту роль играл темнокожий мужчина, африканец. Это не то, что близко их культуре», — высказался Эльба.
Актер считает, что герой Бонда в новом фильме не должен слишком сильно отличаться от своего классического образа.
«Бонд настолько нереалистичен, что намек на реальность — это хорошо, но не стоит пытаться сделать его “прогрессивным”», — подчеркнул Эльба.
Режиссером следующей картины про агента 007 станет Дени Вильнев. Сценарий пишет Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками». Имя исполнителя главной роли пока держится в секрете. На нее, по слухам, претендуют Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Элорди и Каллум Тернер.
Ранее стало известно, что новым Бондом может стать Том Фрэнсис.