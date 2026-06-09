На протяжении всей карьеры актриса любила носить парики. У нее большая коллекция на все случаи жизни. Она использует их для красных дорожек, модных съемок и работы в кино. Такой подход позволяет Кидман легко менять образы и при этом не травмировать свои волосы частыми укладками.