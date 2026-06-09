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58-летняя Николь Кидман показала свои натуральные волосы

Актриса поделилась с подписчиками редким фото без париков
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

58-летняя Николь Кидман выбралась на природу и поделилась с поклонниками новым фото. На нем она позирует в простом и лаконичном образе: белая футболка, голубая рубашка, темные джинсы и белые кеды.

Актриса сделала легкий дневной макияж и распустила свои природные кудри с рыжеватым отливом, что сразу привлекло внимание аудитории — в последнее время Кидман редко можно увидеть без парика или накладных прядей. 

Николь Кидман / фото: соцсети
Николь Кидман / фото: соцсети

Подписчики звезды тут же засыпали ее комплиментами: «Кудри вернулись!», «Кудряшки выходного дня! Просто великолепно», «Прекрасные волосы».

На протяжении всей карьеры актриса любила носить парики. У нее большая коллекция на все случаи жизни. Она использует их для красных дорожек, модных съемок и работы в кино. Такой подход позволяет Кидман легко менять образы и при этом не травмировать свои волосы частыми укладками.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Соцсети

Подписчики также предположили, что актриса вернулась в Австралию и теперь отдыхает в своем поместье. Оно осталось за ней после развода с 58-летним Китом Урбаном

Ранее стало известно, что Кидман перестала общаться с Хью Джекманом после его развода.