58-летняя Николь Кидман выбралась на природу и поделилась с поклонниками новым фото. На нем она позирует в простом и лаконичном образе: белая футболка, голубая рубашка, темные джинсы и белые кеды.
Актриса сделала легкий дневной макияж и распустила свои природные кудри с рыжеватым отливом, что сразу привлекло внимание аудитории — в последнее время Кидман редко можно увидеть без парика или накладных прядей.
Подписчики звезды тут же засыпали ее комплиментами: «Кудри вернулись!», «Кудряшки выходного дня! Просто великолепно», «Прекрасные волосы».
На протяжении всей карьеры актриса любила носить парики. У нее большая коллекция на все случаи жизни. Она использует их для красных дорожек, модных съемок и работы в кино. Такой подход позволяет Кидман легко менять образы и при этом не травмировать свои волосы частыми укладками.
Подписчики также предположили, что актриса вернулась в Австралию и теперь отдыхает в своем поместье. Оно осталось за ней после развода с 58-летним Китом Урбаном.
Ранее стало известно, что Кидман перестала общаться с Хью Джекманом после его развода.