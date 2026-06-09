В Екатеринбурге устанавливают памятник Алексею Балабанову с трамваем из «Брата»

В Екатеринбурге приступили к монтажу памятника режиссеру Алексею Балабанову. К Дворцу молодежи на проспекте Ленина доставили остов трамвайного вагона — ключевой элемент композиции. Арт-объект отсылает к знаковой сцене из фильма «Брат».
Пока вагон установлен без фигуры режиссера — ее привезут позже. Скульпторам предстоит точно совместить бронзовую фигуру с кузовом. По замыслу, Балабанов будет сидеть на платформе, свесив ноги.
Вдова режиссера Надежда Васильева-Балабанова в своем блоге в соцсетях показала фото, как на железобетонное основание устанавливают бронзовый грузовой вагон. Судя по контексту, снимки ей прислал скульптор Мейрам Баймуханов.
«Добрый день! Алексей Октябринович почти на месте», — проинформировал художник.
Изначально открытие планировалось на 18 мая, но его перенесли на 16 июня, чтобы успеть завершить монтаж и благоустроить территорию.
Ранее режиссер Роман Михайлов высказался о Балабанове.