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Уехавшая в Израиль Ахеджакова продолжила сохранять деньги в России

Shot: уехавшая в Израиль Лия Ахеджакова зарабатывает на банковских вкладах в России
Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка России Лия Ахеджакова продолжила сохранять деньги в РФ после переезда в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что ежемесячно звезда «Служебного романа» получает 95 тысяч рублей пенсии, которая включает в себя надбавки за звание народной артистки и государственную премию РСФСР.

Кроме того, Ахеджакова зарабатывает на банковских вкладах. По данным Shot, с 2023 года она пополнила счета в российских банках на 2,2 миллиона рублей и получила более 200 тысяч в виде процентов.