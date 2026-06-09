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Шипенко назвал три главные проблемы кинематографа

Режиссер отметил, что кризис идей для сценариев, а также бюджетные и идеологические ограничения остаются главными проблемами российского кино
Клим Шипенко на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Клим Шипенко на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кризис идей для сценариев, а также бюджетные и идеологические ограничения остаются главными проблемами современного кинематографа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер Клим Шипенко.

«Кризис идей для сценариев, бюджетные и идеологические ограничения», — ответил Шипенко на вопрос о трех главных проблемах сегодняшнего российского кинематографа.

По словам режиссера, одной из причин сложившейся ситуации является рост объемов кинопроизводства, из-за которого создавать оригинальные истории становится все сложнее.

«Конечно, не хватает. С каждым годом снимается все больше фильмов, и создать что-то оригинальное становится сложнее — все придумано за нас. Отсюда возникает кризис идей», — отметил он.