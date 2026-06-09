Шипенко назвал три главные проблемы кинематографа

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кризис идей для сценариев, а также бюджетные и идеологические ограничения остаются главными проблемами современного кинематографа. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер Клим Шипенко.
«Кризис идей для сценариев, бюджетные и идеологические ограничения», — ответил Шипенко на вопрос о трех главных проблемах сегодняшнего российского кинематографа.
По словам режиссера, одной из причин сложившейся ситуации является рост объемов кинопроизводства, из-за которого создавать оригинальные истории становится все сложнее.
«Конечно, не хватает. С каждым годом снимается все больше фильмов, и создать что-то оригинальное становится сложнее — все придумано за нас. Отсюда возникает кризис идей», — отметил он.
Ранее Шипенко не исключил появления сиквела «Холоп 4».