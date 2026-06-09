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Что известно о 3-м сезоне сериала «Ландыши»: последние новости о премьере

Сериал «Ландыши» возвращается: третий сезон готовится к производству. Рассказываем все, что известно о возможной премьере
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Ландыши
Кадр из сериала «Ландыши»

Сериал «Ландыши» — российская музыкальная мелодрама с элементами комедии, главные роли в которой исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Проект быстро привлек внимание зрителей благодаря сочетанию романтической истории, музыкальных номеров и контраста между мирами своих героев. За музыкальное оформление отвечал фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов, а вокальные партии персонажей исполнила музыкант и певица Анастасия Белявская, известная по участию в шоу «Голос».

В центре сюжета — дочь миллиардера Катя Орлова, выросшая в Лондоне и унаследовавшая огромное состояние после гибели родителей, и парень из обычной семьи, Леха Данилин. Судьба сводит их в Вологде, где герои неожиданно заключают брак. Для Лехи этот шаг становится проявлением любви с первого взгляда, а для Кати — способом обрести защиту в сложной жизненной ситуации. Постепенно случайный союз превращается в настоящую историю чувств, и героям приходится вместе преодолевать многочисленные испытания. После премьеры «Ландыши» стали одним из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов последних лет, что подогрело интерес зрителей к будущему проекта.

Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Ландыши»

Информации о точной дате выхода сериала нет. Однако известно, что третий сезон готовится к производству, у него даже появилось официальное название — «Целоваться не будем». Ожидается, что это будет мини-сезон, состоящих из четырех серий по 40 минут. 

О чем будет 3-й сезон сериала «Ландыши»

Кадр из сериала Ландыши
Кадр из сериала «Ландыши»

Сюжет создатели не раскрывают, но, вероятно, зрителю стоит ждать продолжение истории Кати и Лехи. По крайней мере, финал второго сезона оставил вопросы. В последних кадрах главные герои показаны в новой реальности: камера отъезжает, и в кадре появляется коляска с младенцем. 

Кто сыграет в 3-м сезоне сериала «Ландыши»

Актерский состав также пока неизвестен, но можно предположить, что Ника Здорик и Сергей Городничий вернутся к своим ролям. 

Одно из ключевых изменений — приглашение Анны Персиковой на позицию сценариста. впервые за историю сериала в команду вошла женщина-драматург, до этого авторская группа была исключительно мужской.

Ника Здорик и Сергей Городничий в сериале Ландыши
Ника Здорик и Сергей Городничий в сериале «Ландыши»