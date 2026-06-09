Сериал «Ландыши» — российская музыкальная мелодрама с элементами комедии, главные роли в которой исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Проект быстро привлек внимание зрителей благодаря сочетанию романтической истории, музыкальных номеров и контраста между мирами своих героев. За музыкальное оформление отвечал фронтмен группы «Комната культуры» Женя Трофимов, а вокальные партии персонажей исполнила музыкант и певица Анастасия Белявская, известная по участию в шоу «Голос».
В центре сюжета — дочь миллиардера Катя Орлова, выросшая в Лондоне и унаследовавшая огромное состояние после гибели родителей, и парень из обычной семьи, Леха Данилин. Судьба сводит их в Вологде, где герои неожиданно заключают брак. Для Лехи этот шаг становится проявлением любви с первого взгляда, а для Кати — способом обрести защиту в сложной жизненной ситуации. Постепенно случайный союз превращается в настоящую историю чувств, и героям приходится вместе преодолевать многочисленные испытания. После премьеры «Ландыши» стали одним из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов последних лет, что подогрело интерес зрителей к будущему проекта.
Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Ландыши»
Информации о точной дате выхода сериала нет. Однако известно, что третий сезон готовится к производству, у него даже появилось официальное название — «Целоваться не будем». Ожидается, что это будет мини-сезон, состоящих из четырех серий по 40 минут.
О чем будет 3-й сезон сериала «Ландыши»
Сюжет создатели не раскрывают, но, вероятно, зрителю стоит ждать продолжение истории Кати и Лехи. По крайней мере, финал второго сезона оставил вопросы. В последних кадрах главные герои показаны в новой реальности: камера отъезжает, и в кадре появляется коляска с младенцем.
Кто сыграет в 3-м сезоне сериала «Ландыши»
Актерский состав также пока неизвестен, но можно предположить, что Ника Здорик и Сергей Городничий вернутся к своим ролям.
Одно из ключевых изменений — приглашение Анны Персиковой на позицию сценариста. впервые за историю сериала в команду вошла женщина-драматург, до этого авторская группа была исключительно мужской.