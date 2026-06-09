В центре сюжета — дочь миллиардера Катя Орлова, выросшая в Лондоне и унаследовавшая огромное состояние после гибели родителей, и парень из обычной семьи, Леха Данилин. Судьба сводит их в Вологде, где герои неожиданно заключают брак. Для Лехи этот шаг становится проявлением любви с первого взгляда, а для Кати — способом обрести защиту в сложной жизненной ситуации. Постепенно случайный союз превращается в настоящую историю чувств, и героям приходится вместе преодолевать многочисленные испытания. После премьеры «Ландыши» стали одним из самых обсуждаемых и успешных российских сериалов последних лет, что подогрело интерес зрителей к будущему проекта.