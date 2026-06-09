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Ингеборга Дапкунайте объяснила, почему не снялась в «Утомленных солнцем 2»

По словам актрисы, дело было в определенных обязательствах
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга ДапкунайтеИсточник: Legion-Media.ru

Ингеборга Дапкунайте в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) объяснила, почему не вернулась к своей героине в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2».

«Не совпало по времени. Я должна была подписаться на то, что в любой момент — через год — смогу сниматься в фильме. Договориться, что я через год буду сниматься. Я на это подписаться не могла. Поэтому не подписалась», — рассказала актриса.

«Это тогда не было легким решением, — призналась Дапкунайте. — Абсолютно нет».

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

Напомним, в первом фильме «Утомленные солнцем» Ингеборга Дапкунайте исполнила роль Маруси — жены легендарного комдива Котова, которого сыграл сам Михалков. В продолжении киносаги эту роль исполнила Виктория Толстоганова.

Ранее в Госдуме объяснили исключение Дапкунайте из Союза кинематографистов РФ.