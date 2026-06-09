Ингеборга Дапкунайте в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом) объяснила, почему не вернулась к своей героине в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2».
«Не совпало по времени. Я должна была подписаться на то, что в любой момент — через год — смогу сниматься в фильме. Договориться, что я через год буду сниматься. Я на это подписаться не могла. Поэтому не подписалась», — рассказала актриса.
«Это тогда не было легким решением, — призналась Дапкунайте. — Абсолютно нет».
Напомним, в первом фильме «Утомленные солнцем» Ингеборга Дапкунайте исполнила роль Маруси — жены легендарного комдива Котова, которого сыграл сам Михалков. В продолжении киносаги эту роль исполнила Виктория Толстоганова.
Ранее в Госдуме объяснили исключение Дапкунайте из Союза кинематографистов РФ.