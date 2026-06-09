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Режиссер «Холопа 3» объяснил отсутствие Аглаи Тарасовой в фильме

По словам Клима Шипенко, это связано в том числе с необходимостью открывать новые романтические линии
Кадр из фильма «Холоп 2»
Кадр из фильма «Холоп 2»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Отсутствие Аглаи Тарасовой в фильме «Холоп 3» связано с концепцией франшизы, согласно которой романтическая линия главного героя обновляется в каждой части. Об этом рассказал ТАСС режиссер картины Клим Шипенко.

«Это принцип, девушки у главного героя должны обновляться в каждом фильме, как, например, во франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде. Нужно открывать новые романтические линии. Для них в фильме мы привлекли потрясающую актрису Анну Чиповскую», — сказал Шипенко.

По его словам, такой подход касается не только любовной линии, но и самой концепции фильма.

«Мы хотели придумать что-то новое, то, чего не было в предыдущих частях. Любой одиночный персонаж был бы так или иначе повторением уже снятой истории», — рассказал режиссер.

Ранее Шипенко заявил, что не исключает появления «Холопа 4».