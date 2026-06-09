Режиссер «Холопа 3» объяснил отсутствие Аглаи Тарасовой в фильме

«Это принцип, девушки у главного героя должны обновляться в каждом фильме, как, например, во франшизе об агенте 007 Джеймсе Бонде. Нужно открывать новые романтические линии. Для них в фильме мы привлекли потрясающую актрису Анну Чиповскую», — сказал Шипенко.