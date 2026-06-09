Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов отказывается от части киноролей из-за высокой занятости в театре

Артист отметил, что становится продюсером или художественным руководителем проектов, в которых снимается
Евгений Миронов
Евгений МироновИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов вынужден отказываться от части ролей в кино в связи с высокой занятостью в театре и фестивальной деятельностью. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Да, действительно. Занятость такова, что если и соглашаться, то только на то, что я просто не могу не сыграть, на что я не могу не согласиться. Но это происходит все реже и реже. Тот контент, который я иногда вижу. Когда лечу в самолете, закачиваю себе и там смотрю. Я не жалею, что там не снялся. Я вам честно скажу. За редкими-редкими исключениями. Поэтому, собственно говоря, я и становлюсь продюсером или художественным руководителем тех проектов, в которых снимаюсь», — ответил Миронов на соответствующий вопрос корреспондента.

Евгений Миронов
Евгений МироновИсточник: Legion-Media.ru

В текущем сезоне, помимо работы в Театре Наций, Миронов занимался или занимается реализацией первого межрегионального фестиваля «Горизонт», детского фестиваля искусств «Небо», фестиваля искусств «Горький +», Фестиваля театров малых городов России. Также впервые пройдет передвижной театральный фестиваль «Вершина» под его руководством.