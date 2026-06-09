Миронов отказывается от части киноролей из-за высокой занятости в театре

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов вынужден отказываться от части ролей в кино в связи с высокой занятостью в театре и фестивальной деятельностью. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Да, действительно. Занятость такова, что если и соглашаться, то только на то, что я просто не могу не сыграть, на что я не могу не согласиться. Но это происходит все реже и реже. Тот контент, который я иногда вижу. Когда лечу в самолете, закачиваю себе и там смотрю. Я не жалею, что там не снялся. Я вам честно скажу. За редкими-редкими исключениями. Поэтому, собственно говоря, я и становлюсь продюсером или художественным руководителем тех проектов, в которых снимаюсь», — ответил Миронов на соответствующий вопрос корреспондента.
В текущем сезоне, помимо работы в Театре Наций, Миронов занимался или занимается реализацией первого межрегионального фестиваля «Горизонт», детского фестиваля искусств «Небо», фестиваля искусств «Горький +», Фестиваля театров малых городов России. Также впервые пройдет передвижной театральный фестиваль «Вершина» под его руководством.