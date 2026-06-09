Режиссер Шипенко допустил создание «Холопа 4»

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко не исключает возможности создания четвертой части франшизы «Холоп». Итоговое решение будет зависеть от того, захотят ли этого зрители, рассказал он в интервью ТАСС.
«Трилогия закрыта абсолютно, так сказать, “загерметизирована”. Мы будем отталкиваться от реакции зрителей, захотят ли они увидеть четвертую часть», — сказал режиссер. По его словам, после выхода первой части никто не думал о продолжении — история казалась завершенной.
Шипенко признался, что охотно вернулся бы к франшизе. «Я получаю огромное удовольствие, снимая эти фильмы, для меня это праздник, несмотря на объективные сложности — кино есть кино», — отметил он.
Он добавил, что съемки отличает особая атмосфера на площадке: несмотря на сложные трюковые и водные сцены, актеры «светятся». «Никто из них не просыпается с мыслью: “Зачем я согласился сниматься в “Холопе”?” Все заряжены, это заряжает и меня: включается дополнительный адреналин, я импровизирую, додумываю на площадке то, что придумывал вне ее. Как можно отказать себе в том, чтобы испытать это удовольствие вновь? Так что, возможно, четвертая часть будет», — заключил режиссер.
История перевоспитания мажора Гриши в исполнении Милоша Биковича в 2020 году стала самой кассовой отечественной комедией, собрав более 11 млн зрителей в кинотеатрах. До 2023 года «Холоп» был самым кассовым российским фильмом в национальном прокате. 1 января 2024 года вышло продолжение «Холопа», сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, которую сыграла Аглая Тарасова. «Холоп 2» собрал в прокате 3,8 млрд рублей.