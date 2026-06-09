Режиссер Шипенко допустил создание «Холопа 4»

Он добавил, что съемки отличает особая атмосфера на площадке: несмотря на сложные трюковые и водные сцены, актеры «светятся». «Никто из них не просыпается с мыслью: “Зачем я согласился сниматься в “Холопе”?” Все заряжены, это заряжает и меня: включается дополнительный адреналин, я импровизирую, додумываю на площадке то, что придумывал вне ее. Как можно отказать себе в том, чтобы испытать это удовольствие вновь? Так что, возможно, четвертая часть будет», — заключил режиссер.