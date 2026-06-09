Лиза Кудроу спустя 30 лет вернется к роли в культовой комедии

Началась работа над сиквелом культовой комедии 1997 года «Роми и Мишель на встрече выпускников». Лиза Кудроу и Мира Сорвино вновь исполнят роли двух неразлучных легкомысленных подруг, которые на встрече выпускников придумывают истории о своих невероятных успехах, чтобы впечатлить одноклассников.