Лиза Кудроу спустя 30 лет вернется к роли в культовой комедии

Началась работа над сиквелом культовой комедии 1997 года «Роми и Мишель на встрече выпускников». Лиза Кудроу и Мира Сорвино вновь исполнят роли двух неразлучных легкомысленных подруг, которые на встрече выпускников придумывают истории о своих невероятных успехах, чтобы впечатлить одноклассников.
Оригинальный фильм, снятый режиссером Дэвидом Миркиным, стартовал в прокате скромно, но со временем обрел статус культовой классики, а фанаты долгие годы мечтали о продолжении.
За сценарий сиквела отвечает Робин Шифф («Эмили в Париже», «Гросс-Пойнт»), написавшая сценарий и к первому фильму.
Вместе с Кудроу и Сорвино к своим ролям вернутся Джанин Гарофало (Хизер), Алан Камминг (Сэнди Фринк), Камрин Менхейм (Тоби), Джулия Кэмпбелл (Кристи). Актерский состав пополнят Киган-Майкл Кей, Роб Хьюбел, Брекин Мейер, Патрик Варбертон и Нэйтан Ли Грэхэм. Их роли, как и детали сюжета, пока держатся в секрете.
Премьера сиквела состоится на платформах Hulu и Disney+. Точная дата выхода пока не раскрывается.
Ранее Лиза Кудроу призналась, что долгие годы стеснялась смотреть «Друзей».