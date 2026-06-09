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Лиза Кудроу спустя 30 лет вернется к роли в культовой комедии

Лиза Кудроу и Мира Сорвино вновь сыграют одноклассниц Роми и Мишель
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

Началась работа над сиквелом культовой комедии 1997 года «Роми и Мишель на встрече выпускников». Лиза Кудроу и Мира Сорвино вновь исполнят роли двух неразлучных легкомысленных подруг, которые на встрече выпускников придумывают истории о своих невероятных успехах, чтобы впечатлить одноклассников.

Оригинальный фильм, снятый режиссером Дэвидом Миркиным, стартовал в прокате скромно, но со временем обрел статус культовой классики, а фанаты долгие годы мечтали о продолжении.

Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

За сценарий сиквела отвечает Робин Шифф («Эмили в Париже», «Гросс-Пойнт»), написавшая сценарий и к первому фильму.

Вместе с Кудроу и Сорвино к своим ролям вернутся Джанин Гарофало (Хизер), Алан Камминг (Сэнди Фринк), Камрин Менхейм (Тоби), Джулия Кэмпбелл (Кристи). Актерский состав пополнят Киган-Майкл Кей, Роб Хьюбел, Брекин Мейер, Патрик Варбертон и Нэйтан Ли Грэхэм. Их роли, как и детали сюжета, пока держатся в секрете.

Премьера сиквела состоится на платформах Hulu и Disney+. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Ранее Лиза Кудроу призналась, что долгие годы стеснялась смотреть «Друзей».