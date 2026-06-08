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Филипп Киркоров предложил снять фильм о Пугачевой

Певец заявил, что Пугачева заслужила собственный байопик
Филипп Киркоров
Филипп КиркоровИсточник: Legion-Media.ru

Филипп Киркоров заявил в беседе с NEWS.ru, что народная артистка Алла Пугачева достойна иметь собственный фильм-байопик.

По словам Киркорова, Пугачева достаточно масштабная личность, чтобы получился интересный фильм о ее жизни и творчестве. Артист рассказал, что певица помогала людям и многое сделала для развития и продвижения молодых талантов.

«Ее жизнь безумно интересна. Она спорна, но на то она и легендарна. Она грандиозная и великая личность. Большая певица и актриса, равных которой не было, нет и вряд ли будет», — поделился певец.

Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет»
Алла Пугачева в фильме «Женщина, которая поет»

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В декабре 2025 года Пугачева выпустила новую песню, написанную украинским автором Алексеем Малаховым. В тексте композиции «Давай просто жить» артистка рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.