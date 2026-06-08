Ридли Скотт снимет «Остров сокровищ» с Хью Джекманом в роли Джона Сильвера

При этом студия 20th Century, традиционно сотрудничающая со Скоттом, отказалась от проекта, несмотря на право приоритетного выбора. По информации источников, это решение связано с тем, что владеющая студией компания Disney сосредоточена на развитии франшизы «Пираты Карибского моря» и не хочет создавать конкуренцию между двумя приключенческими проектами.