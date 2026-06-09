Полина Гухман раскрыла свое отношение к Игорю Вернику, с сыном которого встречается

20-летняя актриса Полина Гухман уже давно не скрывает свои отношения с 26-летним Григорием Верником — сыном Игоря Верника. В интервью WomanHit она рассказала, как познакомилась с отцом избранника.
«С Игорем мы познакомились несколько лет назад на совместном проекте "Сказки Пушкина для взрослых". О существовании Гриши я тогда еще не знала», — поделилась артистка.
Отношения с потенциальным свекром Гухман назвала «прекрасными». Она охарактеризовала Игоря Верника как мудрого артиста и хорошего человека.
По мнению Полины, ее избранник пошел в отца. Актриса считает, что Григорий унаследовал харизму Игоря. Именно это качество, а также чувство юмора и доброта привлекли ее в молодом человеке. Примечательно, что Верник-младший стал для Гухман первой любовью.
«У Гриши яркая, запоминающаяся внешность и красивый голос», — заключила она.
Ранее сын Верника рассказал о своем отношении к браку.