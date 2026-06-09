Полина Гухман раскрыла свое отношение к Игорю Вернику, с сыном которого встречается

По мнению Полины, ее избранник пошел в отца. Актриса считает, что Григорий унаследовал харизму Игоря. Именно это качество, а также чувство юмора и доброта привлекли ее в молодом человеке. Примечательно, что Верник-младший стал для Гухман первой любовью.