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Полина Гухман раскрыла свое отношение к Игорю Вернику, с сыном которого встречается

20-летняя актриса прокомментировала отношения с потенциальным свекром
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Григорий Верник и Полина Гухман, фото: Анна Темерина
Григорий Верник и Полина Гухман, фото: Анна Темерина

20-летняя актриса Полина Гухман уже давно не скрывает свои отношения с 26-летним Григорием Верником — сыном Игоря Верника. В интервью WomanHit она рассказала, как познакомилась с отцом избранника.

«С Игорем мы познакомились несколько лет назад на совместном проекте "Сказки Пушкина для взрослых". О существовании Гриши я тогда еще не знала», — поделилась артистка.

Игорь и Григорий Верники
Игорь и Григорий ВерникиИсточник: Legion-Media.ru

Отношения с потенциальным свекром Гухман назвала «прекрасными». Она охарактеризовала Игоря Верника как мудрого артиста и хорошего человека.

По мнению Полины, ее избранник пошел в отца. Актриса считает, что Григорий унаследовал харизму Игоря. Именно это качество, а также чувство юмора и доброта привлекли ее в молодом человеке. Примечательно, что Верник-младший стал для Гухман первой любовью.

«У Гриши яркая, запоминающаяся внешность и красивый голос», — заключила она.

Ранее сын Верника рассказал о своем отношении к браку